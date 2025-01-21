فستانها جميل.. خبير موضة يعلق على إطلالة إنجي كيوان في Joy Awards
10:01 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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كتبت- شيماء مرسي
علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على إطلالة الفنانة إنجي كيوان في فعاليات Joy Awards في دورته الخامسة، قائلا: " إطلالة إنجي خفيفة وأنيقة وجذابة ومريحة للعين"
وأضاف حنا: "الفستان مناسب جدا لجسمها والإطلالة بشكل عام جيدة".
ورغم إعجابه بجمالها وأناقتها، إلا أنه اقترح أن يكون تسريح شعرها مرفوعا لأعلى، وأعطى الإطلالة 8/10.
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