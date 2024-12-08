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مكشوف.. أجرأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

07:03 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    اطلالة ميلا الزهراني
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    فستان ميلا الزهراني
  • عرض 7 صورة
    اطلالة ميلا الزهراني
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    اطلالة علا رشدي
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    علا رشدي
  • عرض 7 صورة
    ميلا الزهراني تتألق
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت العديد من نجمات الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية في دورته الرابعة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأكثر جراءة.

في السطور التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في ثالث أيام البحر الأحمر السينمائي.

ميلا الزهراني

ظهرت الممثلة السعودية ميلا الزهراني بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا قويا وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

علا رشدي

أطلت الفنانة علا رشدي بإطلالة جريئة، ارتدت فستان بليزر باللون الأبيض بأكمام واسعة، وبقصة "الهاف ستومك" مكشوفا عند منطقة البطن.

كما اعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة شعر كلاسيكية غريبة.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة وأقراط.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

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