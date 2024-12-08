16 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة تنافسا شديدا بين النجمات، حيث حرصت كل منهن على الظهور بإطلالة مميزة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء.

ولكن، ظهرت بعض الإطلالات غير موفقة وسيئة، ما جعلها تحصل على لقب "الأسوأ".

في هذا الصدد، أوضحت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ"مصراوي"، أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر:

بشرى

انتقدت زينب إطلالة الفنانة بشري، حيث اعتبرت أن البدلة باللون الأخضر مع البوابيون الأسود قللت من قيمة الإطلالة بشكل عام، كما أنها لم تتناسب مع لون بشرتها.

زينة

أما بالنسبة لإطلالة الفنانة زينة، فأشارت إلى أنها غير مناسبة لشكل جسمها وقصته قديمة.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.