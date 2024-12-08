لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

16 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

06:03 م الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    فستان زينة
  • عرض 16 صورة
    زينة
  • عرض 16 صورة
    اطلالة بشرى
  • عرض 16 صورة
    بشرى
  • عرض 16 صورة
    بالنسبة لإطلالة الفنانة زينة، فأشارت إلى أنها غير مناسبة لشكل جسمها وقصته قديمة.
  • عرض 16 صورة
    غير مناسبة لشكل جسمها وقصته قديمة.
  • عرض 16 صورة
    بشرى بالاخضر
  • عرض 16 صورة
    لم تتناسب مع لون بشرتها.
  • عرض 16 صورة
    البدلة باللون الأخضر مع البوابيون الأسود قللت من قيمة الإطلالة
  • عرض 16 صورة
    بشرى
  • عرض 16 صورة
    بشرى في البحر الاحمر
  • عرض 16 صورة
    اطلالة بشرى ضمن الاسوا
  • عرض 16 صورة
    اطلالة زينة
  • عرض 16 صورة
    اطلالة زينة ضمن الاسوا
  • عرض 16 صورة
    16 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة تنافسا شديدا بين النجمات، حيث حرصت كل منهن على الظهور بإطلالة مميزة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء.

ولكن، ظهرت بعض الإطلالات غير موفقة وسيئة، ما جعلها تحصل على لقب "الأسوأ".

في هذا الصدد، أوضحت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ"مصراوي"، أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر:

بشرى

انتقدت زينب إطلالة الفنانة بشري، حيث اعتبرت أن البدلة باللون الأخضر مع البوابيون الأسود قللت من قيمة الإطلالة بشكل عام، كما أنها لم تتناسب مع لون بشرتها.

زينة

أما بالنسبة لإطلالة الفنانة زينة، فأشارت إلى أنها غير مناسبة لشكل جسمها وقصته قديمة.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

اقرأ أيضا:

بفتحة ساق جريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

10 صور لـ أجرأ إطلالات افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

ملكية وجذابة.. 20 صورة لإطلالات "محتشمة" في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري ساحرة وأروي جودة جذابة.. 25 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

10 صور لـ أغرب إطلالة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

إطلالات النجمات اسوا اطلالات بشرى زينة مهرجان البحر الاحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بجمبسوت.. منى زكي تخطف الأنظار في فعاليات مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

إعلان

إعلان

* أين بشار الأسد؟.. روسيا تكشف اللحظات الأخيرة قبل الهروب
* سعر الذهب يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية الأحد