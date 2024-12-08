بالأحمر الناري الجريء.. 15 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

بإطلالة جريئة.. نيكول سابا بفستان لامع في أحدث ظهور لها

بتنورة قصيرة.. 6 صور لـ نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

استطاعت العديد من النجمات خطف الأنظار خلال حضورهن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالتهن بالأحمر الناري.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز النجمات من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي اللاتي تألقن بالأحمر الناري، فمن الأجمل؟

ريا أبي راشد

ارتدت الإعلامية ريا أبي راشد فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بفصة واسعة، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الأكتاف.

هند صبري

كما اطلت الفنانة هند صبري مرتدية فستان طويل بقصة "الأوف شولدر" باللون الأحمر، مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

صبا مبارك

بينما تألقت الفنانة صبا مبارك بفستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة "الكب"، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ياسمين صبري

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر من خامة المخمل، وبقصة ضيقة منسدلة على الجسم، واختارت وضع مكياج بالألوان الترابية يتناسب مع إطلالتها.

إيمي سمير غانم

ارتدت الفنانة إيمي سمير غانم فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة واسعة من خامة الساتان، مع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف.