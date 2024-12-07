السن مجرد رقم.. نجمات فوق الـ 50 بإطلالات ساحرة في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الكثير من نجمات الفن بإطلالتهن الأنيقة والمميزة في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية.

واستطاعت العديد من النجمات فوق سن الـ50 خطف الأضواء بإطلالتهن، نستعرض لكم في التقرير التالي:

إلهام شاهين

أطلت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأسود بقصة واسعة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

يسرا

تألقت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الأخضر، جاء التصميم مناسب لشكل جسمها.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

زينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم.

ليلى علوي

تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا أنيقا باللون الموف الداكن بقصة ضيقة.

واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

نبيلة عبيد

ظهرت الفنانة نبيلة عبيد مرتدية فستان طويل باللون الفضي اللامع بياقة ذهبية.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

نادية الجندي

كما ظهرت نادية بفستان طويل بنقشة التايجر، جاء التصميم بشكل إنسيابي على الجسم، ونسقت معه إسكارف باللون الأخضر.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأخضر.

لبلبة

بينما تألقت الفنانة بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق بأكمام شفافه وبشكل إنسيابي على الجسم.

واختارت وضع مكياجا ناعما، مع تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وكوليه.

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