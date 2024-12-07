15 صورة.. أجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام البحر الأحمر السينمائي بالسعودية

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دون بطانة وشفافة.. 25 لاجرأ إطلالات النجمات في عام 2024

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت بعض نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، إذ حرصن على الظهور بتصميمات جريئة.

في هذا الصدد، إليكم أجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفق ما أوضحته مصممة واستشارية الموضة زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

مني زكي

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار بإطلالة كلاسيكية جريئة بفستان من مجموعة فيرساتشي خريف 2024.

تميز الفستان بتصميمه الأنيق بالأبيض والأسود والقماش المحدد للقوام مع أزرار ذهبية في المنتصف.

وأضفت قصة الجزء العلوي من الشيفون الطبيعي مع الياقة البيضاء المثنية لمسة من الرقي والأناقة.

ولم تقتصر جرأة الإطلالة على الفستان فقط، بل امتدت لتشمل المكياج الجريء وتسريحة الشعر الكلاسيكية.

نادين نجيم

أما الفنانة نادين نجيم فاختارت إطلالة أكثر جرأة بفستان من مجموعة Balmain Resort 2025.

تميز الفستان بتطريزاته الكريستالية الفاخرة التي منحت الإطلالة تأثيرا بصريا شبه عاري.

وجاءت الكلمة المكتوبة "laime" على فتحة الساق ممتدة على منحنيات الجسم لتضيف لمسة من الجاذبية والإثارة.

وأكدت زينب أن هذا التأثير البصري الجريء في التطريز هو ما جعل إطلالة نادين أكثر جرأة.

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