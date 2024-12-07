"النص الحلو".. إطلالات الكابلز في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في يومه الثاني، توافد عدد من نجوم الفن، الذين أبهروا الحضور بإطلالاتهم الأنيقة والجذابة.

تألق العديد من "الكابلز" بإطلالتهم الساحرة التي خطفت أنظار الجميع وعدسات المصورين.

بسنت شوقي ومحمد فراج

ظهرت الفنانة بسنت شوقي مرتدية فستان طويل باللون الموف الداكن من خامة الساتان.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما ارتدى زوجها الفنان محمد فراج بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض.

ماجد المصري وزوجته

خطف الفنان ماجد المصري وزوجته الأنظار، إذ ارتدى بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميص بنفس اللون وبنطلون ورابطة عنق باللون الأسود.

بينما أطلت زوجته فستانا طويلا باللون الأسود من خامة المخمل، بصيحة الظهر المكشوف.

واعتمدت مكياجا قويا باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

أحمد حلمي ومني زكي

ظهرت الفنانة مني زكي بفستان أنيق باللون الأسود بأكمام شفافه وبياقة بيضاء وأزرار ذهبية، واختارت وضع مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، وبتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

بينما ارتدى الفنان أحمد حلمي بدلة باللون الكحلي ونسق أسفلها قميص أبيض.

مي عمر ومحمد سامي

تألقت الفنانة مي عمر بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستاتا طويلا باللون الذهبي اللامع، بقصة الظهر المكشوف.

بينما ارتدى زوجها المخرج محمد سامي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

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