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بالأحمر الناري.. هند صبري تتألق في ثاني أيام البحر الأحمر بالسعودية

03:22 م السبت 07 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بالأحمر الناري.. هند صبري تتألق في ثاني أيام البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 5 صورة
    بالأحمر الناري.. هند صبري تتألق في ثاني أيام البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 5 صورة
    هند صبري
  • عرض 5 صورة
    هند صبري تتألق في ثاني أيام البحر الأحمر
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هند صبري في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة جذابة.

ظهرت هند مرتدية فستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأحمر الناري.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

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