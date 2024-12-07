منى زكي بفستان مرصع باللؤلؤ في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر.. سعره خيالي.

بإطلالة جريئة.. نيكول سابا بفستان لامع في أحدث ظهور لها

بتنورة قصيرة.. 6 صور لـ نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- أميرة حلمي:

ظهرت الفنانة منى زكي خلال حضورها فعالية "نساء في السينما" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة بإطلالة أنيقة.

ارتدت فستان سهرة من “فيرساتشي”، مصنوع من قماش الكادي الحريري، يتميز بأكمام طويلة شفافة وياقة بيضاء مطرزة بالكريستال واللؤلؤ، بحسب ما جاء بموقع بيعه.

تزين الفستان أيضاً بأزرار ذهبية أمامية، مما أضفى عليه لمسة من الأناقة والرقي.

سعر الفستان:

بلغ سعر الفستان على موقع VERSACEفيرزاتشي ₱ 338,500، أي ما يعادل 338,500 جنيه.

واعتمدت منى تسريحة الشعر المرفوع والمكياج الجريء مع أحمر الشفاه الأحمر، وهو ما أبرز ملامح وجهها وعزز من جاذبية إطلالتها.

اقرأ أيضا:

بفتحة ساق جريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

10 صور لـ أجرأ إطلالات افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

ملكية وجذابة.. 20 صورة لإطلالات "محتشمة" في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري ساحرة وأروي جودة جذابة.. 25 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

10 صور لـ أغرب إطلالة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية