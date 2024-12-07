مجوهراتها 6 مليون و650 ألف.. منى زكي الإطلالة الأغلى في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

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كتبت- أميرة حلمي:

في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تألقت النجمة منى زكي بفستان مبهر لامع من دار الأزياء الإيطالية “فيرزاتشي”، مع تكريمها بجائزة “اليسر الفخرية” تقديرًا لمسيرتها الفنية المميزة.

اختارت منى فستان بقصة سترابليس (بدون أكتاف)، يتميز بجزء علوي لامع بتدرجات فضية، متماشيًا مع طبقات من الريش الأبيض الناعم التي شكلت الجزء السفلي للفستان. تم دمج الأقمشة اللامعة مع الريش، مما منحها إطلالة تجمع بين الفخامة والأناقة.

بلغ سعر الفستان على موقع بيعه 29,990 دولار، ما يعادل حوالي 1,497,000 جنيه.

أما فيما يتعلق بالإكسسوارات، فقد اختارت منى زكي أقراط “Giardini Segreti” الماسية، المصممة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، والمزينة بالألماس الأبيض.

تصميم الأقراط مستوحى من جمال الحدائق السرية، حيث تعكس الأوراق الطائرة كالفراشات في حديقة خفية، مما أضاف لمسة سحرية إلى إطلالتها، وذلك بحسب وصف الأقراط على موقع بيعها.

سعر الأقراط بلغ 28,560 يورو، ما يعادل حوالي مليون ونصف.

قلادة ماسية بـ مليون و600 ألف

فيما أكملت منى إطلالتها بقلادة “جيارديني سيغريتي” التي تزينها أحجار الألماس الأبيض، والمرصعة بالذهب الوردي والأبيض عيار 18 قيراطًا، التي بلغ سعرها 30,400 يورو، أي ما يعادل حوالي 1,600,000 جنيه.

كما اختارت قلادة زهرة مفردة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا مع الألماس، سعر القلادة باليورو 61,800 ما يعادل حوالي 3,251,403 جنيه.

أما الخاتم “أليلويا” من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، والذي يحتوي على ألماس أبيض، فيحمل في تصميمه إشادة بالجمال والحب بحسب وصفه على موقع بيعه، ويبلغ سعره 5,880 يورو، أي حوالي 310,000 جنيه.

إجمالي إطلالة منى زكي: الفستان، والأقراط، والقلادات والخاتم حوالي 6 مليون و660 ألف جنيه.

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