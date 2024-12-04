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دنيا سمير غانم بإطلالة غير تقليدية.. تخطى سعرها الـ 150 ألف جنيه

04:35 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    سعر إطلالة دنيا سمير غانم
  • عرض 3 صورة
    دنيا سمير غانم بإطلالة غير تقليدية.. تخطى سعرها الـ 150 ألف جنيه
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كتبت- أميرة حلمي:

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم في أحدث جلسة تصوير لها على "إنستجرام" بإطلالة راقية وغير تقليدية.

تألقت ببدلة من تصميم ساندرو، تتكون من قميص وبنطلون وكرافت بنفس اللون الأزرق مع خطوط رأسية وأحجار الراين اللامعة، بإغلاق بأزرار وربطة عنق. سعر السوت بلغ 1250دولار، أي ما يعادل 61,712 جنيه.

سعر إطلالة دنيا سمير غانم

وأكملت دنيا الإطلالة بحذاء بوت أنيق من شانيل مصنوع من قماش التويد والجلد، بلون أسود كلاسيكي، بسعر 1250 يورو، أي ما يعادل 65,835 جنيه.

دنيا سمير غانم بإطلالة غير تقليدية.. تخطى سعرها الـ 150 ألف جنيه

ونسقت دنيا مع الإطلالة قبعة من Miu Miu باللون المارون، بلغ سعرها 470 يورو، أي ما يعادل 24,617 جنيه.

وصل إجمالي الإطلالة حوالي 152,164 جنيه.

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