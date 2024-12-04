دنيا سمير غانم بإطلالة غير تقليدية.. تخطى سعرها الـ 150 ألف جنيه

كتبت- أميرة حلمي:

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم في أحدث جلسة تصوير لها على "إنستجرام" بإطلالة راقية وغير تقليدية.

تألقت ببدلة من تصميم ساندرو، تتكون من قميص وبنطلون وكرافت بنفس اللون الأزرق مع خطوط رأسية وأحجار الراين اللامعة، بإغلاق بأزرار وربطة عنق. سعر السوت بلغ 1250دولار، أي ما يعادل 61,712 جنيه.

وأكملت دنيا الإطلالة بحذاء بوت أنيق من شانيل مصنوع من قماش التويد والجلد، بلون أسود كلاسيكي، بسعر 1250 يورو، أي ما يعادل 65,835 جنيه.

ونسقت دنيا مع الإطلالة قبعة من Miu Miu باللون المارون، بلغ سعرها 470 يورو، أي ما يعادل 24,617 جنيه.

وصل إجمالي الإطلالة حوالي 152,164 جنيه.

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