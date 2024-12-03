درة خطفت الأنظار ويسرا ساحرة.. إطلالات أثارت الجدل في البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- شيماء مرسي

أثارت بعض نجمات الفن الجدل بإطلالتهن على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي حالة من الجدل بإطلالتهن الجذابة والساحرة.

وتألقت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الموف بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات من أسفل.

وارتدت الفنانة درة بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأسود ومزينا بالكشكشة من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا.

وارتدت الفنانة تارا عماد بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما.