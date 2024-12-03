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درة خطفت الأنظار ويسرا ساحرة.. إطلالات أثارت الجدل في البحر الأحمر بالسعودية

09:09 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    تارا عماد
  • عرض 23 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 23 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 23 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 23 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 23 صورة
    درة
  • عرض 23 صورة
    درة
  • عرض 23 صورة
    درة
  • عرض 23 صورة
    نادين نسيب نجيم
  • عرض 23 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 23 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 23 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 23 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 23 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 23 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 23 صورة
    يسرا
  • عرض 23 صورة
    يسرا
  • عرض 23 صورة
    يسرا
  • عرض 23 صورة
    يسرا
  • عرض 23 صورة
    نادين نسيب نجيم
  • عرض 23 صورة
    تارا عماد
  • عرض 23 صورة
    هاندا ارتشيل
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كتبت- شيماء مرسي

أثارت بعض نجمات الفن الجدل بإطلالتهن على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي حالة من الجدل بإطلالتهن الجذابة والساحرة.

وتألقت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الموف بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات من أسفل.

وارتدت الفنانة درة بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأسود ومزينا بالكشكشة من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا.

وارتدت الفنانة تارا عماد بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما.

إنجي المقدم هاندا ارتشيل نيلي كريم تارا عماد نادين نسيب نجيم أمينة خليل درة يسرا مهرجان البحر الأحمر بالسعودية نجمات الفن في مهرجان البحر الأحمر
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