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أسوأ 22 إطلالة للنجمات في دورات مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

07:01 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    لبلبة
  • عرض 22 صورة
    لبلبة
  • عرض 22 صورة
    لبلبة
  • عرض 22 صورة
    لبلبة
  • عرض 22 صورة
    لبلبة
  • عرض 22 صورة
    مايا دياب
  • عرض 22 صورة
    مايا دياب
  • عرض 22 صورة
    لبلبة
  • عرض 22 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 22 صورة
    نادين نجيم
  • عرض 22 صورة
    نادين نجيم
  • عرض 22 صورة
    نادين نجيم
  • عرض 22 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 22 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 22 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 22 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 22 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 22 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 22 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 22 صورة
    نادين نجيم
  • عرض 22 صورة
    نادين نجيم
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كتبت- شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على ارتداء تصميمات فساتين أنيقة وجذابة خلال حضورهن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دوراته السابقة، ولكن جاءت بعض الإطلالات غير موفقة، وفق ما كشف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث ارتدت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأخضر ذو أكمام إنسانية ونسقت معه حلق وأسورة وكلاتش باللون الذهبي.

وأطلت الفنانة لبلبة بفستان طويل باللون الأسود الراقي، ذو قفازات دانتيل قصيرة.

وظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم بفستان طويل باللون الأسود، مليء بالقطعات، وفتحة من عند الصدر ملفتة.

واختارت الفنانة مايا دياب الظهور بفستان طويل باللون الذهبي، بصيحة "الكب"، وغطاء طويل من عند الأكتاف.

وأطلت الفنانة هاندا ارتشيل بإطلالة طويلة باللون الأسود، عبارة عن بنطلون مع "كاب"، على شكل فستان.

نجوم الفن مهرجان البحر الأحمر إطلالات الفنانات أسوأ إطلالات
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