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21 صور لأجرأ إطلالات في دورات مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

08:55 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 21 صورة
    مايا دياب
  • عرض 21 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 21 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 21 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 21 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 21 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 21 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 21 صورة
    يسرا
  • عرض 21 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 21 صورة
    نجوم الفن في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 21 صورة
    يسرا
  • عرض 21 صورة
    يسرا
  • عرض 21 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 21 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 21 صورة
    يسرا
  • عرض 21 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 21 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 21 صورة
    يسرا
  • عرض 21 صورة
    إنجي المقدم
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كتبت- شيماء مرسي

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دوراته السابعة، كالعادة، تنافسا شديدا بين النجمات على السجادة الحمراء، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأكثر جراءة.

وأطلت الفنانة إنجي المقدم بفستان طويل باللون الأصفر للامع، بصيحة الوان شولدر، وبفتحة جريئة على أحد الساقين، ونسقت معه كلانش باللون الذهبي.

واتدت الفنانة يسرا فستان باللون الموف الفاتح المطرز، واستخدمت شال باللون الأوف وايت، كما حرصت على إدخال اللون الأخضر في إطلالتها، على الرغم من عدم تناسقه مع إطلالتها، ممسكة في يدها حقيبة يد سواريه بلون مشتق

وظهرت الفنانة مايا دياب بفستان طويل باللون الذهبي من فاعليات اليوم الثاني ، بصيحة "الكب"، وغطاء طويل عند الأكتاف.

وتألقت الفنانة دينا الشربيني بفستان جريء باللون الهافان" بصيحة "الكب" ، وبأكمام طويلة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي النجمات على السجادة الحمراء إنجي المقدم يسرا إلهام شاهين هاندا ارتشيل
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