21 صور لأجرأ إطلالات في دورات مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- شيماء مرسي

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دوراته السابعة، كالعادة، تنافسا شديدا بين النجمات على السجادة الحمراء، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأكثر جراءة.

وأطلت الفنانة إنجي المقدم بفستان طويل باللون الأصفر للامع، بصيحة الوان شولدر، وبفتحة جريئة على أحد الساقين، ونسقت معه كلانش باللون الذهبي.

واتدت الفنانة يسرا فستان باللون الموف الفاتح المطرز، واستخدمت شال باللون الأوف وايت، كما حرصت على إدخال اللون الأخضر في إطلالتها، على الرغم من عدم تناسقه مع إطلالتها، ممسكة في يدها حقيبة يد سواريه بلون مشتق

وظهرت الفنانة مايا دياب بفستان طويل باللون الذهبي من فاعليات اليوم الثاني ، بصيحة "الكب"، وغطاء طويل عند الأكتاف.

وتألقت الفنانة دينا الشربيني بفستان جريء باللون الهافان" بصيحة "الكب" ، وبأكمام طويلة.