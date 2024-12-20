ما هي مستحضرات نفخ الشفاه؟

- د ب أ

أصبحت الشفاه المنتفخة موضة رائجة في عالم التجميل، ودفعت العديد من الفتيات والنساء إلى تجربة مستحضرات نفخ الشفاه للحصول على مظهر أكثر جاذبية. ولكن هل هذه المستحضرات آمنة حقًا؟ وما هي المواد التي تدخل في تركيبتها؟

تشير دراسة حديثة أجرتها مجلة "أوكو تست" الألمانية إلى أن مستحضرات نفخ الشفاه تعمل على زيادة حجم الشفاه بشكل مؤقت من خلال مكونات مثل الفلفل الحار والمنثول وحمض الهيالورونيك، مما يمنح الشفاه مظهراً ممتلئاً وجذاباً.

حذرت الدراسة من وجود بعض المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المستحضرات، حيث تحتوي بعضها على مواد ضارة بالصحة مثل ثاني أكسيد التيتانيوم الذي قد يسبب طفرات جينية، بالإضافة إلى "الهيدروكربونات البترولية المشبعة" التي قد تتراكم في الجسم وتؤثر على الصحة على المدى الطويل، رغم عدم وجود دراسات كافية حول ذلك حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

تحارب الكوليسترول الضار وتقي من أمراض القلب.. مشروبات تحمي الكبد

قطعة من الجنة.. 25 صورة لأفضل 10 مدن في العالم خلال 2024

من سيفوز بالدوري المصري وكأس مصر في 2025؟.. خبيرة التاروت بسنت يوسف تجيب

أزمات وكوارث ومفاجآت.. أبرز توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2025

لن تتخيل ماذا يفعل "الفلفل الحار" عند إصابتك بالبرد؟