كيم كارداشيان تثير الجدل بـ10 إطلالات غريبة.. لن تصدق ما حدث لوجهها

كتب- أحمد الضبع:

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بإطلالة غير متوقعة في افتتاح متجر علامتها التجارية "سكيمز" الرئيسي بنيويورك، ما أثار دهشة معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تغيّر ملامح وجهها بشكل لافت.

إطلالة كيم كارداشيان

المتابعون على منصة "إكس" رجّحوا السبب وراء هذا التغير، حيث قال أحدهم: "غيرت طريقة وضع المكياج على شفتيها، واستخدمت محدد شفاه بني اللون مع أحمر شفاه فاتح، وهي صيحة مستوحاة من التسعينيات"، بينما علق آخر: "شفتيها أصبحتا ضخمتين بشكل مبالغ فيه، لكنها تبدو رائعة".

لم يكن مكياج الشفاه وحده محل الجدل، فقد لفت البعض إلى تسريحة شعرها الجديدة التي تضمنت غرة أمامية، ما منحها مظهرًا مختلفًا تمامًا، ورجّح آخرون أن وجهها بدا متعرقًا بسبب دفعها لعربة سكوتر خلال الحفل، ما أضفى عليها مظهرًا طبيعيًا لامعًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

نجوم يدعمون كارداشيان

شهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم المغنية تايلور التي تألقت بجمبسوت جلدي أسود، وسيارا التي ظهرت بإطلالة جريئة مكونة من جاكيت جلدي وجوارب شفافة، أما لا لا أنثوني، فخطفت الأنظار بفستان قصير مع معطف متناسق.

لم تقتصر الأمسية على الأزياء فقط، فقد تم تقديم عشاء فاخر أعده فريق "سكيمز"، شمل أطباقًا شهية من الريجاتوني بالفودكا وشرائح اللحم الفاخرة، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من الحلويات.

اقرأ أيضا:

علامة على وجه امرأة تكشف إصابتها بالسرطان.. احذري الأعراض

طعام شهير يحميك من 17 نوع من السرطان- لن تتوقعه

لهذه الأسباب.. يجب إغلاق شبكة الواى فاى قبل النوم

لا يتوقعها أحد.. أغرب عادات استخدام الحمامات العامة حول العالم

بسبب تراجع عطارد.. 4 أبراج تواجه مشكلات عاطفية ومهنية في ديسمبر