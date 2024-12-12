جمالهم رهيب.. 20 صورة لنجمات بفساتين ملكية في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت نجمات الفن على مدار 7 أيام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالات مختلفة وأنيقة، وملكية.

وفي التقرير التالي، نعرض لكم أبرز إطلالات النجمات بفساتين ملكية من فعاليات الافتتاح إلى اليوم السابع من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

درة

تألقت الفنانة درة بإطلالة ملكية، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود اللامع مزود بدانتيل باللون الأبيض عند الياقة والأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

أروى جودة

كما اختارت الفنانة أروى جودة الظهور بفستان جذاب باللون الأبيض بصحية "الكاب" بتطريزات على الكتف، مع وضع مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها.

يسرا

كما ظهرت الفنانة يسرا بفستان أنيق باللون الموف الداكن مزينا بالتطريزات اللامعة، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

صبا مبارك

ارتدت الفنانة صبا مبارك فستانا طويلا منفوشا من أسفل مزيج من اللونين الأسود والأبيض، مع مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

مي عمر

وأطلت الفنانة مي عمر بإطلالة ملكية، إذ ارتدت فستانا باللون الأخضر مزينا بالتطريزات وبصيحة الكب، واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.

يسرا اللوزي

كما تألقت الفنانة يسرا اللوزي بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان طويل بصيحة الأون شولدر باللون البيبي بلو، واختارت وضع مكياج بدرجات النيود وتسريحة شعر انسيابية.

مريم الخشت

كما ظهرت الفنانة مريم الخشت بفستان طويل باللون الأسود مزين بكارديجان قصير باللون النبيتي، واختارت وضع مكياجا قويا يتناسب مع إطلالتها مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

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