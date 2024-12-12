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غير تقليدية وجذابة.. أبرز إطلالات النجوم الرجال في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

05:02 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    كريم فهمي
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    محمد سامي وزجته
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    منى زكي وأحمد حلمي
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    كريم فهمي مع مريم شريف
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    إطلالة كريم فهمي من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
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    إطلالة أحمد حلمي
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    ماجد المصري وزوجته
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    إطلالة ماجد المصري
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    ظافر العابدين
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كتبت- أسماء مرسي:

في الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي لفتت الأنظار إطلالات رجالية متنوعة وجذابة على السجادة الحمراء، حيث تألق العديد من نجوم الفن بإطلالات خطفت الأنظار.

في هذا الصدد، إليكم أجمل إطلالات نجوم الفن الرجال في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

محمد فراج

ارتدى الفنان محمد فرج بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها تيشرت وبنطلون بنفس اللون.

أحمد داش

ظهر الفنان أحمد داش بإطلالة غريبة، إذ ارتدى بدلة باللون الأبيض دون قميص.

كريم فهمي

كما اختار الفنان كريم فهمي الظهور بإطلالة جذابة، إذ ارتدى بدلة باللون الكحلي من خامة المخمل.

أحمد حلمي

وأطل الفنان أحمد حلمي مرتديا بدلة باللون الكحلي، ونسق أسفلها تيشرت باللون الأسود.

ماجد المصري

ارتدى الفنان ماجد المصري بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها قميص بنفس اللون وبنطلون أسود.

محمد سامي

كما تألق المخرج محمد سامي بإطلالة أنيقة، إذ ارتدى بدلة كلاسيكية باللون الأسود ونسق معها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

ظافر عابدين

كما أطل الفنان ظافر عابدين ببدلة سوداء من خامة المخمل، ونسق معها حذاء بنفس اللون.

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إطلالات النجوم الرجال مهرجان البحر الأحمر ظافر العابدين أحمد زكي
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