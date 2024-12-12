أحلى إطلالة في المهرجان.. درة تتألق في سابع أيام البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة درة في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة ساحرة.

تألقت درة مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة الكلب، وبتصميم انسيابي على الجسم.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأقراط طويلة.

واختارت وضع مكياج بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

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