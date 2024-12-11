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ملكة المهرجان.. 10 صور لـ أروى جودة في البحر الأحمر بالسعودية

08:00 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أروى جودة3
  • عرض 9 صورة
    الفنانة أروى جودة
  • عرض 9 صورة
    أروى جودة في البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 9 صورة
    أروى جودة
  • عرض 9 صورة
    أروى جودة البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 9 صورة
    أروى جودة ملكة جمال البحر الأحمر
  • عرض 9 صورة
    أروى جودة بالأبيض
  • عرض 9 صورة
    عروس مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بإطلالة ساحرة.

وقد نال فستانها الأبيض الأنيق إشادة من ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل الذي وصفه بأنه "حلو وخياطته رائعة ومناسب لشكل جسمها".

وأشاد خليل بتفاصيل الفستان، خصوصا عناقيد العنب المزينة للأكتاف والتي وصفها بأنها "لايقة مع لون الفستان"، إلا أنه أشار إلى أن العقد الذي ارتدته الفنانة لم يكن مناسبا لهذه الإطلالة، حيث اعتبر أن تصميم الأكتاف كان كافياً بحد ذاته.

وأكد أن إطلالة أروى كانت "غير مبتذلة أو جريئة".

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

ملكة المهرجان أروى جودة مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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