جريئة.. 25 صورة لنجمات تألقن بفتحة ساق في ختام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر

شهد ختام مهرجان القاهرة السينمائي تنافس بين النجمات في الأناقة والتميز، ولكن قد تتشابه بعض الإطلالات أحيانا في صيحات موضة معينة.

فيما يلي، نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات التي ظهرن بفساتين بفتحة ساق جريئة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وئام مجدي

ظهرت الفنانة وئام مجدي بفستان بصيحة الكب باللون الذهبي مزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

داليا مصطفي

كما اختارت الفنانة داليا مصطفي الظهور بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض تميز بوجود فتحة ساق جريئة، وبمكياج بدرجات النيود.

إلهام شاهين

وارتدت الفنانة إلهام شاهين فستانا طويلا بفتحة ساق باللون الذهبي، مع وضع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

ليلى علوى

كما ظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان جريء باللون الأزرق، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

اقرأ أيضا:

يقوي الكبد والقلب.. نوع فاكهة يقلل الكوليسترول

4 أعشاب تحمي القلب وتسيطر على السكر.. احرص عليها في الشتاء

" هيودعوا أيام الفقر والنحس" أبراج العز والسعادة هيسيطر على حياتهم

أخوان يقتلان شقيهما الثالث بسبب دجاجة.. لن تتوقع ما حدث

رجل يربي 200 ثعبان في منزله.. أطفاله ينامون معهم