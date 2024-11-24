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جريئة.. 25 صورة لنجمات تألقن بفتحة ساق في ختام مهرجان القاهرة

07:00 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    اطلالة وئام مجدي
  • عرض 25 صورة
    وئام مجدي
  • عرض 25 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 25 صورة
    داليا مصطفى في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    داليا مصطفى متالقة
  • عرض 25 صورة
    داليا مصطفى جذابة
  • عرض 25 صورة
    اطلالة داليا مصطفى
  • عرض 25 صورة
    فستان داليا مصطفى
  • عرض 25 صورة
    داليا مصطفى بالابيض
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين بفستان مميز
  • عرض 25 صورة
    اطلالة إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    فستان إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    اطلالة ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    فستان ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي بالازرق
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي على ريد كاربت حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    النجمة ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي متالقة
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي جذابة
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي من حفل ختام القاهرة السينمائي
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر

شهد ختام مهرجان القاهرة السينمائي تنافس بين النجمات في الأناقة والتميز، ولكن قد تتشابه بعض الإطلالات أحيانا في صيحات موضة معينة.

فيما يلي، نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات التي ظهرن بفساتين بفتحة ساق جريئة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وئام مجدي

ظهرت الفنانة وئام مجدي بفستان بصيحة الكب باللون الذهبي مزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

داليا مصطفي

كما اختارت الفنانة داليا مصطفي الظهور بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض تميز بوجود فتحة ساق جريئة، وبمكياج بدرجات النيود.

إلهام شاهين

وارتدت الفنانة إلهام شاهين فستانا طويلا بفتحة ساق باللون الذهبي، مع وضع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

ليلى علوى

كما ظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان جريء باللون الأزرق، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

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فتحة ساق مهرجان القاهرة اطلالات الفنانات ليلى علوي الهام شاهين
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