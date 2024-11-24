فساتين لامعة.. 20 صورة لنجمات خطفن الأنظار في القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق

استطاعت نجمات الفن خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وظهرت النجمات على الريد كاربت بفساتين لامعة، نستعرضها لكم في الألبوم المرفق لأعلى:

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان باللون الأوف وايت، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

عائشة بن أحمد

كما أطلت الفنانة عائشة بن أحمد بإطلالة لامعة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وئام مجدي

وأطلت الفنانة وئام مجدي بفستان بصيحة الظهر المكشوف باللون الفضي، كما تميز بوجود فتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

مريهان حسين

كما ارتدت الفنانة مريهان حسين بدلة لامعة باللون الأسود، ونسقت أسفلها توب أسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان أنيق باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف مزينا بتطريزات باللون الفضي، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ليلى علوى

ارتدت الفنانة ليلى علوي بفستان أنيق باللون البني اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها، وتسريحة شعر انسيابية.

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