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20 صورة لـ نجمات تألقن بالأحمر الناري في ختام مهرجان القاهرة

06:00 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    كندة علوش بالاحمر
  • عرض 20 صورة
    اطلالة كندة
  • عرض 20 صورة
    كندة علوش
  • عرض 20 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور لها على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    نسرين طافش بالاحمر
  • عرض 20 صورة
    اطلالة نسرين طافش
  • عرض 20 صورة
    فستان نسرين طافش
  • عرض 20 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 20 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور لها على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر متالقة
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر جذابة
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر بالاحمر
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر- حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر- حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 20 صورة
    جيهان خليل - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    ياسمين العبد تتألق بالأحمر الناري
  • عرض 20 صورة
    ياسمين العبد بالاحمر
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ياسمين العبد
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شهدت فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 تألقا كبيرا من نجمات الفن، حيث خطفن الأنظار بإطلالتهن الساحرة.

وسيطر اللون الأحمر على السجادة الحمراء.

أبرز الفنانات اللاتي تألقن بالأحمر الناري:

كندة علوش

ارتدت الفنانة كندة علوش بدلة باللون الأحمر الناري، واعتمدت مكياجا ناعما.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر بقصة الكم الواحد، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

نجلاء بدر

كما ظهرت الفنانة نجلاء بدر بفستان أنيق باللون الأحمر الناري مع مكياج ناعم وتصفيفة شعر مرفوعة لأعلى.

إيناس الدغيدي

أطلت المخرجة إيناس الدغيدي بفستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

جيهان خليل

بينما تألقت الفنانة جيهان خليل بفستان بقصة "الأوف شولدر" مع وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

نانسي ماهر

وأيضا، أطلت الفنانة نانسي ماهر بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري.

ياسمين العبد

وارتدت الفنانة الشابة ياسمين العبد فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة واسعة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

زينة أشرف عبد الباقي

تألقت المخرجة الشابة زبنة أشرف عبد الباقي بفستان طويل باللون الأحمر مزينا بالتطريزات بالكامل، واختارت مكياجا بدرجات النيود.

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نسرين طافش مهرجان القاهرة نجلاء بدر ياسمين العبد اطلالات بالاحمر
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