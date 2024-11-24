20 صورة لـ نجمات تألقن بالأحمر الناري في ختام مهرجان القاهرة

شهدت فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 تألقا كبيرا من نجمات الفن، حيث خطفن الأنظار بإطلالتهن الساحرة.

وسيطر اللون الأحمر على السجادة الحمراء.

أبرز الفنانات اللاتي تألقن بالأحمر الناري:

كندة علوش

ارتدت الفنانة كندة علوش بدلة باللون الأحمر الناري، واعتمدت مكياجا ناعما.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر بقصة الكم الواحد، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

نجلاء بدر

كما ظهرت الفنانة نجلاء بدر بفستان أنيق باللون الأحمر الناري مع مكياج ناعم وتصفيفة شعر مرفوعة لأعلى.

إيناس الدغيدي

أطلت المخرجة إيناس الدغيدي بفستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

جيهان خليل

بينما تألقت الفنانة جيهان خليل بفستان بقصة "الأوف شولدر" مع وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

نانسي ماهر

وأيضا، أطلت الفنانة نانسي ماهر بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري.

ياسمين العبد

وارتدت الفنانة الشابة ياسمين العبد فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة واسعة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

زينة أشرف عبد الباقي

تألقت المخرجة الشابة زبنة أشرف عبد الباقي بفستان طويل باللون الأحمر مزينا بالتطريزات بالكامل، واختارت مكياجا بدرجات النيود.

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