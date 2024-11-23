أغرب إطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة- 20 صور تكشف

كتبت- أسماء مرسي:



شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 تألقا كبيرا من نجمات الفن، حيث خطفن الأنظار بإطلالتهن الساحرة، إلا أن بعضهن اخترن إطلالات أكثر غرابة، وفقا لما صرحت به استشارية الأزياء زينب الشوربجي لـ "مصراوي".



أمينة خليل

اختارت الفنانة أمينة خليل فستانا أسود طويلا يتميز بقصة مبتكرة وغريبة، حيث جمع بين الأكتاف العريضة المرتفعة والخصر الضيق، ما أبرز قوامها.



وأضافت طبقات من التول الأسود إلى التنورة، ما زاد الفستان فخامة وأضفى عليه لمسة من الكلاسيكية.



لقاء الخميسي

أما الفنانة لقاء الخميسي، فقد تألقت بفستان طويل باللون الأسود أيضا، جاء بتصميم "هوت كوتور" أنيق، مع طبقات متعددة من التول بأشكال هندسية غير متناسقة.



نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان جريء باللون الأحمر الناري ، وتصميمه غريب ومختلف عن المعتاد.

مريهان حسين

تصميم الفستان الذي ارتدته الفنانة مريهان حسين غير تقليدي، من حيث القصة أو احتوائه على تفاصيل غير مألوفة.







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