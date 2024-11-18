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حقيبة عمرو دياب تثير جدلا.. لن تتوقع سعرها (صور)

08:32 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
  • عرض 20 صورة
    حقيبة من براند لويس فيتون العالمي
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كتبت- آلاء نبيل :

انتشرت صورة للنجم عمرو دياب وهو يرتدي حقيبة تشبه الحقائب النسائية، ما تسبب في آثارة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد البحث تبين أنها حقيبة من براند لويس فيتون العالمي، من التصاميم الحديثة المقدمة للرجال حسب ما تبين في موقع البيع الرسمي لها، و تظهر الحقيبة بألوان عصرية ومختلفة تخطف الأنظار، وتحمل طباعة L.V الشهيرة، وتأتي بألوان عديدة ومنها الأخضر، الأزرق، الأصفر، الأحمر، التركواز، البني، البنفسيحي.

وظهرت الشنطة في عرض أزياء خاص بـ لويس فيتون للرجال في ربيع/صيف 2024 كجزء من أسبوع الموضة في باريس، وتبلغ قيمة الحقيبة على موقع بيعها بـ 7500,00 يورو، أي ما يعادل 370 ألف جنيه مصري.

عمرو دياب عمرو دياب بحقيبة مثيرة للجدل الحقائب النسائية عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس براند لويس فيتون
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