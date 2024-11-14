رانيا يوسف بفستان صادم.. 40 صورة لـ أغرب إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت العديد من نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالات غريبة.

هذا التقرير نرصد لكم أغرب إطلالات خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

رانيا يوسف

وصفت استشارية الموضة الفستان بأنه يناسب حفلات الهالوين التنكرية أكثر من كونه إطلالة مناسبة لسجادة حمراء لمهرجان سينمائي.

وأشارت إلى أن التول المنفوش من على الكتف أضاف إلى الإطلالة مظهرا سيئا.

لقاء الخميسي

قالت زيزي: "بالرغم من أن الفستان من توقيع مصمم الأزياء

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فؤاد سركيس وهو من خامة الأورجانزا المعدني باللون الأخضر الزيتوني، إلا أن اختياره غير مناسب لقوام الفنانة، حيث جعلها تظهر بوزن زائد".