محتشمة وخطفت الأنظار.. 40 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

أحمد عز جذاب.. 50 إطلالة لنجوم الفن في افتتاح القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تنافست النجمات على الظهور على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، على الظهور بأفضل صورة من حيث الفساتين والاكسسوارات وتسريحات الشعر.

وارتدت العديد من النجمات إطلالات محتشمة خطفت أنظار الجميع وعدسات المصورين، على النحو التالي:

هبة مجدي

خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة بإطلالة أنيقة ومحتشمة، إذ ارتدت هبة فستانا طويلا باللون الأسود، من خامة المخمل، وبالدانتيل من عند منطقة الرقبة.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

نيللي

ارتدت الفنانة نيللي فستانا طويلا باللون الرصاصي، مزينًا بالتطريزات، ومنفوشًا من أسفل، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

نبيلة عبيد

تألقت الفنانة نبيلة عبيد بفستان لامع باللون الذهبي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها الهادئة.

سوسن بدر

أطلت الفنانة سوسن بدر مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، تميز بقصته البسيطة والهادئة، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجًا قويًا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

ميمي جمال

تألقت الفنانة ميمي جمال بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون البني مزينًا يالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجًا ناعمًا