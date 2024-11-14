إعلان

محتشمة وخطفت الأنظار.. 40 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

06:09 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    ميمي جمال في القاهرة
  • عرض 19 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 19 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 19 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 19 صورة
    نيلة عبيد
  • عرض 19 صورة
    الفنانة ميمي
  • عرض 19 صورة
    ميمي
  • عرض 19 صورة
    نيلي وهبة مجدي في القاهرة
  • عرض 19 صورة
    111112
  • عرض 19 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 19 صورة
    نبيلة عبيد محتشمة في القاهرة
  • عرض 19 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 19 صورة
    الفنانة نبيلة
  • عرض 19 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 19 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 19 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 19 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 19 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تنافست النجمات على الظهور على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، على الظهور بأفضل صورة من حيث الفساتين والاكسسوارات وتسريحات الشعر.

وارتدت العديد من النجمات إطلالات محتشمة خطفت أنظار الجميع وعدسات المصورين، على النحو التالي:

هبة مجدي

خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة بإطلالة أنيقة ومحتشمة، إذ ارتدت هبة فستانا طويلا باللون الأسود، من خامة المخمل، وبالدانتيل من عند منطقة الرقبة.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

نيللي

ارتدت الفنانة نيللي فستانا طويلا باللون الرصاصي، مزينًا بالتطريزات، ومنفوشًا من أسفل، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

نبيلة عبيد

تألقت الفنانة نبيلة عبيد بفستان لامع باللون الذهبي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها الهادئة.

سوسن بدر

أطلت الفنانة سوسن بدر مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، تميز بقصته البسيطة والهادئة، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجًا قويًا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

ميمي جمال

تألقت الفنانة ميمي جمال بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون البني مزينًا يالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجًا ناعمًا

مهرجان القاهرة السينمائي ميمي جمال هبة مجدي سوسن بدر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
20 صور لأجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة- بدون بطانة وشفاف

إعلان

إعلان

الدفع أو التخلي.. ماذا يحمل ترامب لـ الناتو وأوروبا؟
عاجل - مصر تسدد 6 مليارات دولار مستحقات خارجية خلال الشهر الجاري