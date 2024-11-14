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35 صورة لـ نجمات ظهرت بفساتين بفتحة ساق جريئة في مهرجان القاهرة

06:27 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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    أروي
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    أروي جودة
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    اروي جودة في القاهرة
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    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
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    اروي جودة (6)
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    اروي جودة (2)
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    اروي جودة (5)
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    نسرين أمين في حفل افتتلح مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    نسرين أمين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    وصول جيهان الشماشرجي مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    جيهان الشماشرجي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار على الريد كاربت
  • عرض 21 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    وصول جيهان الشماشرجي مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    حفل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    جيهان الشماشرجي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 21 صورة
    جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار على الريد كاربت
  • عرض 21 صورة
    جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار على الريد كاربت
  • عرض 21 صورة
    جيهان الشماشرجي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر


تألقت العديد من نجمات الفن على السجادة الحمراء في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في في دورته الـ 45.


وخطفت بعض الفنانات بعد ظهورها بفساتين بفتحة ساق جريئة، حيث ارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل بقصة الكب باللون الأوف وايت بفتحة ساق من الجانبين.


وظهرت الفنانة بشرى بفستان طويل باللون الأخضر بصيحة الكم الواحد وبفتحة ساق جريئة.


وتألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان طويل باللون الفضي اللامع بقصة الكب.


وارتدت هنا شيحة بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.

حفل مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي
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