35 صورة لـ نجمات ظهرت بفساتين بفتحة ساق جريئة في مهرجان القاهرة

أحمد عز جذاب.. 50 إطلالة لنجوم الفن في افتتاح القاهرة السينمائي



كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر



تألقت العديد من نجمات الفن على السجادة الحمراء في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في في دورته الـ 45.



وخطفت بعض الفنانات بعد ظهورها بفساتين بفتحة ساق جريئة، حيث ارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل بقصة الكب باللون الأوف وايت بفتحة ساق من الجانبين.



وظهرت الفنانة بشرى بفستان طويل باللون الأخضر بصيحة الكم الواحد وبفتحة ساق جريئة.



وتألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان طويل باللون الفضي اللامع بقصة الكب.



وارتدت هنا شيحة بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.