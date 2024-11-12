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55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة في الدورات السابقة

08:20 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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    رانيا يوسف
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    رانيا يوسف
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    زينب غريب
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    دينا
  • عرض 51 صورة
    داليا مصطفي
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    داليا مصطفي رفقة زوجها شريف سلامة
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    رانيا يوسف
  • عرض 51 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 51 صورة
    رانيا يوسف مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    نهلة سلامة
  • عرض 51 صورة
    اطلالات النجمات أثارت الجدل
  • عرض 51 صورة
    رانيا يوسف بفستان البطانة
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    ليلى علوي
  • عرض 51 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 51 صورة
    هند عبد الحليم
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    إيمان العاصي
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    ميرهان حسين
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    جوري بكر
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    روجينا رفقة زوجها أشرف زكي
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    بسمة
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    كندة علوش رفقة زوجها عمرو يوسف
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    تتيانا
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    بسنت شوقي
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    تتيانا
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    علا رشدي
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    علا رشدى رفقة زوجها احمد داود
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    جورجينا طواف
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    جورجينا طواف
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    مني زكي رفقة أحمد حلمي
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    روجينا
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    مصطفى فهمي وزوجته
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    أروى جودة
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    أروى جودة
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    أسماء جلال
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    أسماء جلال
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    إطلالة غادة عادل
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    أسماء جلال
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    رانيا يوسف
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    إلهام شاهين
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    إلهام شاهين12
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    إنجي علاء
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    إيمان العاصي
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    بسنت صيام
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    جريئة ومتنوعة.. 60 إطلالة لـ النجمات من مهرجان القاهرة في دوراته السابقة
  • عرض 51 صورة
    داليا مصطفي
  • عرض 51 صورة
    بسنت شوقي وفراج
  • عرض 51 صورة
    ندي كامل
  • عرض 51 صورة
    درة رفقة زوجها
  • عرض 51 صورة
    درة رفقة زوجها
  • عرض 51 صورة
    زوجة كريم فهمي
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كتبت- أسماء مرسي:

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موعدا سنويا للاحتفاء بالسينما المصرية والعربية، لكنه يتخطى كونه مجرد منصة لعرض الأفلام.

السجادة الحمراء للمهرجان تشهد تنافسا آخر، ألا وهو تنافس إطلالات نجمات الفن التي تلفت الأنظار وتتصدر عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يخلو مهرجان القاهرة السينمائي من الإطلالات التي تثير الجدل،

وتنصدر حديث "السوشيال ميديا" بـ"التريند" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سواء لجراءة الإطلالة أو غرابتها أو حتى عدم مناسبتها مع الحدث الفني وغيرها.

فبين فستان "البطانة" الذي أثار ضجة كبيرة، وإطلالات أخرى اعتبرت جريئة أو غريبة، تبقى السجادة الحمراء منصة لعرض أحدث صيحات الموضة.

في الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض لكم 55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة.

مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة في الدورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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جريئة ومكشوفة.. 45 صورة لفساتين أثارت الجدل في القاهرة السينمائي

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