55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة في الدورات السابقة

جريئة ومتنوعة.. 60 إطلالة لـ النجمات من مهرجان القاهرة في دوراته السابقة

كتبت- أسماء مرسي:

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موعدا سنويا للاحتفاء بالسينما المصرية والعربية، لكنه يتخطى كونه مجرد منصة لعرض الأفلام.

السجادة الحمراء للمهرجان تشهد تنافسا آخر، ألا وهو تنافس إطلالات نجمات الفن التي تلفت الأنظار وتتصدر عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يخلو مهرجان القاهرة السينمائي من الإطلالات التي تثير الجدل،

وتنصدر حديث "السوشيال ميديا" بـ"التريند" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سواء لجراءة الإطلالة أو غرابتها أو حتى عدم مناسبتها مع الحدث الفني وغيرها.

فبين فستان "البطانة" الذي أثار ضجة كبيرة، وإطلالات أخرى اعتبرت جريئة أو غريبة، تبقى السجادة الحمراء منصة لعرض أحدث صيحات الموضة.

في الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض لكم 55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة.