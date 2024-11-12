جريئة ومتنوعة.. 60 إطلالة لـ النجمات من مهرجان القاهرة في دوراته السابقة
09:42 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي
على مدار فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي خلال السنوات الماضية تألقت النجمات بإطلالات متنوعة وجذابة على السجادة الحمراء، وتميزت فساتينهن بالرقي والجمال والبساطة، وفي بعض الأحيان بالجرأة والإثارة.
واعتمدت بعض النجمات على الفساتين القصيرة بتصاميم مختلفة، واستطاعت خطفت الأنظار ولفتت انتباه الجمهور.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز 60 إطلالة لنجمات الفن من القاهرة السينمائي في جميع دوراته.
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