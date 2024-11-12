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جريئة ومتنوعة.. 60 إطلالة لـ النجمات من مهرجان القاهرة في دوراته السابقة

09:42 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 60 صورة
  • عرض 60 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 60 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 60 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 60 صورة
    ميساء مغربي من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    هند عاكف
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 60 صورة
    هند عبد الحليم
  • عرض 60 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 60 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 60 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 60 صورة
    لبلبة
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش بإطلالة جريئة في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    هبة السيسي
  • عرض 60 صورة
    إنجي علاء
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    نجمات الفن
  • عرض 60 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 60 صورة
    سمية الخشاب
  • عرض 60 صورة
    زيتب غريب
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    إطلالة هبة السيسي
  • عرض 60 صورة
    زينب غريب
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف بفستان البطانة
  • عرض 60 صورة
    هند عاكف
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد
  • عرض 60 صورة
    سمية الخشاب
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال بفستان أحمر جريء
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 60 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف بفستان قصير
  • عرض 60 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 60 صورة
    الراقصة انستازيا
  • عرض 60 صورة
    ميساء مغربي بفستان قصير
  • عرض 60 صورة
    نهلة سلامة
  • عرض 60 صورة
    دينا
  • عرض 60 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 60 صورة
    ميساء مغربي
  • عرض 60 صورة
    هند عاكف
  • عرض 60 صورة
    هند عاطف بزي فرعوني
  • عرض 60 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف 1
  • عرض 60 صورة
    هبة السيسي بفستان جريء
  • عرض 60 صورة
    هبة السيسسي
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (1)
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد بفستان جريء
  • عرض 60 صورة
    هند عاكف
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 60 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 60 صورة
    سمية الخشاب
  • عرض 60 صورة
    هند عاكف بفستان غريب
  • عرض 60 صورة
    زينب غريب
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كتبت- شيماء مرسي

على مدار فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي خلال السنوات الماضية تألقت النجمات بإطلالات متنوعة وجذابة على السجادة الحمراء، وتميزت فساتينهن بالرقي والجمال والبساطة، وفي بعض الأحيان بالجرأة والإثارة.

واعتمدت بعض النجمات على الفساتين القصيرة بتصاميم مختلفة، واستطاعت خطفت الأنظار ولفتت انتباه الجمهور.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز 60 إطلالة لنجمات الفن من القاهرة السينمائي في جميع دوراته.

60 إطلالة 60 إطلالة لـ النجمات من مهرجان القاهرة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
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جذابة وجريئة.. 60 إطلالات للكابلز في مهرجان القاهرة السينمائي

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