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جريئة ومكشوفة.. 45 صورة لفساتين أثارت الجدل في القاهرة السينمائي

09:23 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 38 صورة
  • عرض 38 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 38 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 38 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 38 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 38 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 38 صورة
    ميساء مغربي بفستان أسود
  • عرض 38 صورة
    نهلة سلامة
  • عرض 38 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 38 صورة
    دينا
  • عرض 38 صورة
    فاطمة ناصر بفستان قصير
  • عرض 38 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 38 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 38 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 38 صورة
    ميساء مغربي
  • عرض 38 صورة
    بسنت صيام بفستان قصير
  • عرض 38 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 38 صورة
    هند عبد الحليم
  • عرض 38 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 38 صورة
    الراقصة انستازيا
  • عرض 38 صورة
    بسنت صيام بفستان قصير وجريء
  • عرض 38 صورة
    ميساء مغربي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء
  • عرض 38 صورة
    هند عاكف
  • عرض 38 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 38 صورة
    داليا مصطفى بفستان قصير
  • عرض 38 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 38 صورة
    إلهام شاهين بفستان قصير
  • عرض 38 صورة
    ميساء مغربي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 38 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 38 صورة
    ميساء مغربي
  • عرض 38 صورة
    ميساء مغربي
  • عرض 38 صورة
    نهلة سلامة بفستان جريء
  • عرض 38 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة جريئة
  • عرض 38 صورة
    دينا
  • عرض 38 صورة
    دينا
  • عرض 38 صورة
    داليا مصطفى بإطلالة جريئة
  • عرض 38 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 38 صورة
    إلهام شاهين في القاهرة السينمائي
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كتبت- شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على التألق على السجادة الحمراء، خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي في جميع دوراته السابقة.

وتتنوع الإطلالات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، لكن بعضهن اخترن الظهور بفساتين جريئة أثارت الجدل.

وأثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل بعد ظهورها بفستان قصير كت باللون الذهبي اللامع، ومزينا بالتطريزات بالكامل، ويتميز أنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجًا قويًا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وظهرت الفنانة نهلة سلامة بفستان طويل باللون الفضي اللامع، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

وتألقت الفنانة هند عاكف بـ "زي فرعوني" باللون الأبيض واعتمدت مكياجا قويا.

والفنانة أسماء جلال ارتدت فستان جريء باللون الأوف وايت بصيحة الكم الواحد مكشوف عند منطقة الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة.

جريئة ومكشوفة هرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي
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