جريئة ومكشوفة.. 45 صورة لفساتين أثارت الجدل في القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على التألق على السجادة الحمراء، خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي في جميع دوراته السابقة.

وتتنوع الإطلالات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، لكن بعضهن اخترن الظهور بفساتين جريئة أثارت الجدل.

وأثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل بعد ظهورها بفستان قصير كت باللون الذهبي اللامع، ومزينا بالتطريزات بالكامل، ويتميز أنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجًا قويًا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وظهرت الفنانة نهلة سلامة بفستان طويل باللون الفضي اللامع، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

وتألقت الفنانة هند عاكف بـ "زي فرعوني" باللون الأبيض واعتمدت مكياجا قويا.

والفنانة أسماء جلال ارتدت فستان جريء باللون الأوف وايت بصيحة الكم الواحد مكشوف عند منطقة الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة.