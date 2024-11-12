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جذابة وجريئة.. 60 إطلالات للكابلز في مهرجان القاهرة السينمائي

10:10 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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  • عرض 59 صورة
    محمد فراج وبسنت شوقي
  • عرض 59 صورة
    أحمد الفيشاوي وزوجته
  • عرض 59 صورة
    حنان مطاوع وزوجها
  • عرض 59 صورة
    أحمد فهمي وهنا الزاهد
  • عرض 59 صورة
    محمد الشرنوبي وسارة الطباخ
  • عرض 59 صورة
    أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا
  • عرض 59 صورة
    درة وزوجها
  • عرض 59 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي
  • عرض 59 صورة
    درة وزوجها على السجادة الحمراء
  • عرض 59 صورة
    أمير شاهين وزوجته
  • عرض 59 صورة
    شريف رمزي وزوجته
  • عرض 59 صورة
    أحمد داوود وعلا رشدي
  • عرض 59 صورة
    أحمد داوود وزوجته
  • عرض 59 صورة
    عمرو الشناوي
  • عرض 59 صورة
    داليا البحيري وزوجها
  • عرض 59 صورة
    ظافر العابدين وزوجته
  • عرض 59 صورة
    إطلالة ظافر العابدين وزوجته
  • عرض 59 صورة
    نيللي كريم وهشام عاشور
  • عرض 59 صورة
    هاني رمزي وزوجته
  • عرض 59 صورة
    أحمد الفيشاوي وندى الكامل
  • عرض 59 صورة
    إنجي وجدان وزوجها
  • عرض 59 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 59 صورة
    علاء رشدي وأحمد داوود
  • عرض 59 صورة
    محمد فراج وبسنت شوقي
  • عرض 59 صورة
    روجينا وأشرف زكي
  • عرض 59 صورة
    علاء رشدي وأحمد داوود
  • عرض 59 صورة
    ظافر العادبين وزوجته
  • عرض 59 صورة
    عمرو الشناوي وزوجته
  • عرض 59 صورة
    علاء رشدي وأحمد داوود
  • عرض 59 صورة
    خالد سليم وزوجته
  • عرض 59 صورة
    أحمد السقا ومها الصغير
  • عرض 59 صورة
    محمد فراج وبسنت شوقي
  • عرض 59 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج
  • عرض 59 صورة
    إيهاب فهي وزوجته
  • عرض 59 صورة
    نيللي كريم وهشام عاشور
  • عرض 59 صورة
    هشام عاشور ونيللي كريم
  • عرض 59 صورة
    حسين فهمي وزوجته
  • عرض 59 صورة
    بسنت شوفي ومحمد فراج بإطلالة أنيقة
  • عرض 59 صورة
    ميار الغيطي وزوجها
  • عرض 59 صورة
    أمير شاهين وزوجته
  • عرض 59 صورة
    أحمد الفيشاوي وندى الكامل
  • عرض 59 صورة
    ندى الكامل وأحمد الفيشاوي
  • عرض 59 صورة
    كريم فهمي وزوجته
  • عرض 59 صورة
    حنان مطاوع وزوجها
  • عرض 59 صورة
    كريم فهمي وزوجته
  • عرض 59 صورة
    مصطفى فهمي وطليقته
  • عرض 59 صورة
    خالد سليم وزوجته
  • عرض 59 صورة
    أشرف زكي وروجينا
  • عرض 59 صورة
    عمرو يوسف وكندا علوش
  • عرض 59 صورة
    نجمات ونجوم الفن
  • عرض 59 صورة
    محمد فراج وبسنت شوقي
  • عرض 59 صورة
    أحمد داوود وعلا رشدي
  • عرض 59 صورة
    مصطفى فهمي وطليقته
  • عرض 59 صورة
    أحمد داوود وعلا رشدي
  • عرض 59 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي
  • عرض 59 صورة
    أشرف زكي وروجينا
  • عرض 59 صورة
    مصطفى فهمي وزوجته
  • عرض 59 صورة
    تامر هجرس وزوجته
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كتبت- شيماء مرسي:

خطفت العديد من الثنائيات "الكابلز" الأنظار على السجادة الحمراء، خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، في الدورات السابقة، بإطلالات جذابة وجرئية وغريبة أحيانًا.

الكابلز على السجادة الحمراء

ويرصد "مصراوي" في هذه السطور أبرز الكابلز على السجادة الحمراء، الذين حرصوا على الظهور في أفضل صورة في مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهر الفنان حسين فهمي وزوجته على السجادة الحمراء ببدلة كلاسيكة سوداء، تعكس أناقته، أمّا زوجته فأطلت بفستان "صك" طويل باللون الرمادي من الدانتيل، ونسقت معه شنطة كروس من نفس اللون.

النجمات وأزواجهن على السجادة الحمراء

أما الفنانة ميار الغيطي، فأطلت بفستان باللون الكشمير بقصة الكب، واعتمدت مكياجًا قويًا، وتركت شعرها الويفي منسدلًا، بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأسود.

وتألقت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل باللون البرتقاني اللامع، مكشوفًا عند منطقة الصدر، أمّا زوجها النجم محمد فراج فارتدى بدلة باللون الرصاصي ونسق أسفلها تيشرت باللون الأسود.

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مهرجان القاهرة السينمائي إطلالات الكابلز أحمد داوود ظافر العابدين بسنت شوقي
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