جذابة وجريئة.. 60 إطلالات للكابلز في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي:

خطفت العديد من الثنائيات "الكابلز" الأنظار على السجادة الحمراء، خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، في الدورات السابقة، بإطلالات جذابة وجرئية وغريبة أحيانًا.

الكابلز على السجادة الحمراء

ويرصد "مصراوي" في هذه السطور أبرز الكابلز على السجادة الحمراء، الذين حرصوا على الظهور في أفضل صورة في مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهر الفنان حسين فهمي وزوجته على السجادة الحمراء ببدلة كلاسيكة سوداء، تعكس أناقته، أمّا زوجته فأطلت بفستان "صك" طويل باللون الرمادي من الدانتيل، ونسقت معه شنطة كروس من نفس اللون.

النجمات وأزواجهن على السجادة الحمراء

أما الفنانة ميار الغيطي، فأطلت بفستان باللون الكشمير بقصة الكب، واعتمدت مكياجًا قويًا، وتركت شعرها الويفي منسدلًا، بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأسود.

وتألقت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل باللون البرتقاني اللامع، مكشوفًا عند منطقة الصدر، أمّا زوجها النجم محمد فراج فارتدى بدلة باللون الرصاصي ونسق أسفلها تيشرت باللون الأسود.

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