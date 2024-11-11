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50 صورة.. أسوأ إطلالات النجمات في القاهرة السينمائي.. كارثية

07:53 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    عبير صبري
  • عرض 50 صورة
    عبير صبري
  • عرض 50 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 50 صورة
    ريموشكا
  • عرض 50 صورة
    علا رشدي
  • عرض 50 صورة
    مي الغيطي
  • عرض 50 صورة
    دينا فؤاد
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 50 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 50 صورة
    جوهر
  • عرض 50 صورة
    فيفي عبده
  • عرض 50 صورة
    بسمة
  • عرض 50 صورة
    جوهرة
  • عرض 50 صورة
    مي عمر
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    إنجي علي
  • عرض 50 صورة
    مايان السيد
  • عرض 50 صورة
    جوهرة
  • عرض 50 صورة
    رشا مهدي
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 50 صورة
    عبير صبري
  • عرض 50 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 50 صورة
    دينا
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    مادلين مطر
  • عرض 50 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 50 صورة
    نهال عنبر
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 50 صورة
    نيكول سابا
  • عرض 50 صورة
    شهد ممدوح
  • عرض 50 صورة
    شهد ممدوح
  • عرض 50 صورة
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  • عرض 50 صورة
    هند عاكف
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    بوسي شلبي
  • عرض 50 صورة
    بسمة
  • عرض 50 صورة
    نور
  • عرض 50 صورة
    سارة عبد الرحمن
  • عرض 50 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 50 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 50 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 50 صورة
    دينا
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كتبت- أسماء مرسي:

تعتبر السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي منصة تبرز فيها أناقة النجمات وتنافسهن على لقب الأجمل.

ففي كل دورة، تتألق النجمات بإطلالات ساحرة تخطف أنظار المصورين وعدسات الكاميرات.

ولكن، بعض النجمات، برغم حرصهن على الظهور بأبهى صورة، يقعن في أخطاء قد تفسد إطلالتهن بالكامل، سواء كان ذلك بسبب اختيار تصميم غير مناسب لشكل الجسم، أو لون لا يتناسب مع البشرة، أو حتى إكسسوارات مبالغ فيها.

في الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض أسوأ إطلالات النجمات خلال حضورهن فعاليات فعاليات مهرجات القاهرة السينمائي في دوراته السابقة.

مهرجان القاهرة السينمائي فساتين النجمات إطلالات النجمات أسوأ إطلالات النجمات
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