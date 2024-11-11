50 صورة.. أسوأ إطلالات النجمات في القاهرة السينمائي.. كارثية

كتبت- أسماء مرسي:

تعتبر السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي منصة تبرز فيها أناقة النجمات وتنافسهن على لقب الأجمل.

ففي كل دورة، تتألق النجمات بإطلالات ساحرة تخطف أنظار المصورين وعدسات الكاميرات.

ولكن، بعض النجمات، برغم حرصهن على الظهور بأبهى صورة، يقعن في أخطاء قد تفسد إطلالتهن بالكامل، سواء كان ذلك بسبب اختيار تصميم غير مناسب لشكل الجسم، أو لون لا يتناسب مع البشرة، أو حتى إكسسوارات مبالغ فيها.

في الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض أسوأ إطلالات النجمات خلال حضورهن فعاليات فعاليات مهرجات القاهرة السينمائي في دوراته السابقة.