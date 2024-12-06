بـ مليون ونصف.. منى زكي تتصدر أغلى فساتين مهرجان البحر الأحمر وجورجينا تختتم القائمة

علاج سحرى للتخلص من الهالات السوداء.. تعرف عليه

كتبت- أميرة حلمي:

أبهرت نجمات الفن الجمهور بإطلالات ساحرة على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة.

تألقت كل منهن بفساتين مبهرة حملت توقيع أشهر المصممين العالميين والعرب، وبرزت منى زكي ويسرا وأروى جودة وياسمين صبري بين الإطلالات الأكثر فخامة وتكلفة.

1- منى زكي - مليون و497 ألف جنيه

تصدرت منى زكي قائمة أغلى الفساتين بفستان استثنائي يحمل توقيع oscar de le renta.

الفستان جاء بتصميم “سترابليس” بدون أكتاف، يتدرج في اللون من الفضي البراق في الجزء العلوي إلى الريش الأبيض الناعم الذي يزين الجزء السفلي.

قُدر الفستان بحوالي 29,990 دولار (ما يعادل مليون و497 ألف جنيه).

2- يسرا - فستان بـ 510,970 جنيه



ظهرت يسرا بإطلالة ملكية في فستان أنيق من توقيع المصمم العالمي زهير مراد.

فستان طويل بلون عنابي، مزين بتطريزات براقة مع قماش شفاف أضاف لمسة راقية. أُجريت تعديلات على التصميم الأصلي بإضافة بطانة وحزام يبرز القوام.



الفستان متاح على الموقع الرسمي بـ 13,810 دولار (ما يعادل 510,970 جنيه).

3- أروى جودة - 333 ألف جنيه

اختارت أروى جودة فستانًا من مجموعة “عناقيد” للمصمم السعودي عدنان أكبر.

الفستان Off-shoulder باللون الأبيض، مع تطريزات يدوية تشبه عناقيد العنب، وذيل طويل من التل أضفى لمسة درامية.

السعر:

25,000 ريال سعودي (ما يعادل 333 ألف جنيه).

4- ياسمين صبري - فستان بـ 200 ألف جنيه

أطلت ياسمين صبري بفستان كلاسيكي معدّل يناسب الأجواء في جدة.

الفستان من علامة its Jay، جاء بتصميم باللون الأحمر الداكن مع أكمام طويلة أُضيفت لاحقًا لتحقيق مظهر محتشم، وزُين بورود عند منطقتي الصدر والخصر، مع ذيل شيفون بسيط.

السعر:

بلغ سعر الفستان 4000 دولار (ما يعادل 200 ألف جنيه).

5- جورجينا- فستان بـ 160 ألف جنيه

ارتدت جورجينا فستان طويل من دار الأزياء Maison Alaïa، مصنوعاً من قماش الجيرسيه المرصع بالكريستال، مما أضفى لمسة من الفخامة والتألق.

الفستان جاء بلون أخضر غامق، بأكمام طويلة ومجسم، مع تجمع خفيف عند الخصر، مما أبرز رشاقتها،

بلغ سعر الفستان على موقعه 2,982 يورو أي ما يعادل 157,402 جنيه.

6- مي عمر فستان "ماستر بيس"

تألقت مي عمر بفستان master piece من تصميم دار الأزياء اللبنانية طوني ورد، وهو قطعة وحيدة تصنف كـ تحفة فنية.

الفستان طويل بقصة حورية البحر (Mermaid Style) مع شق جانبي جريء يبرز رشاقتها.

الجزء العلوي من الفستان مزين بتطريزات باللون الفضي اللامع، مع تصميم ثلاثي الأبعاد للأكتاف يشبه أجنحة من الريش تضيف لمسة درامية للإطلالة.

أما الذيل الطويل المصنوع من قماش الشيفون الناعم بلون متدرج بين الأبيض والعاجي، أضفى إحساسًا بالانسيابية والفخامة.