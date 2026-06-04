في الوقت الذي تتسابق فيه شركات السيارات العالمية لطرح طرازات حديثة تركز على الكفاءة واقتصادية استهلاك الوقود، يواجه العديد من المستهلكين في الأسواق معضلة كبرى عند فتح غطاء المحرك وقراءة الحروف الثلاثة الشهيرة CVT.

وبالرغم من أن صناع السيارات يعتبرون ناقل الحركة مستمر التغير الـ"CVT" تحفة هندسية لقدرته على توفير البنزين، إلا أنه تحول بمرور الوقت إلى مثير لرعب شريحة واسعة من المقبلين على شراء السيارات.

يرصد التقرير الآتي أبرز الأسباب التي تجعل المستهلكين يهربون من السيارات التي تعمل بنواقل حركة CVT:

1- كابوس "التغيير لا الإصلاح" وتكلفة الصيانة

الخوف من التكاليف المادية تتقدم أسباب تراجع المستهلكين عن شراء سيارات الـCVT، فبينما يتميز الفتيس الأوتوماتيك التقليدي بقدرة الفنيين على فكه وتغيير قطع تالفة محددة داخله (مثل التروس أو الكلتشات)، فإن الـ CVT يتعامل بمنطق الصدمة؛ حيث إن حدوث أي عطل جسيم داخلي يعني في غالبية الأحيان "تغيير الفتيس بالكامل".

ونظراً لتعقيد تصميمه، فإن تكلفة شراء ناقل حركة CVT جديد من الوكيل الرسمي تشكل صدمة مالية قد تقترب من ربع قيمة السيارة نفسها في بعض الأحيان، فضلاً عن عمره الافتراضي الذي يراه الكثيرون أقل من النواقل التقليدية تحت ظروف التشغيل الشاقة.

2- "تأثير القارب المطاطي" والصوت المزعج

يشتكي الكثير من السائقين من ظاهرة تعرف بـ Rubber Band Effect أو (تأثير القارب المطاطي). عند الضغط بقوة على دواسة الوقود للتسارع أو التجاوز، يرتفع صوت المحرك بشكل مفاجئ وحاد ويثبت عند دوران مرتفع بينما تندفع السيارة ببطء وتدريجيًا.

هذا الانفصال بين صوت الموتور واستجابة السيارة الفعلية يشعر السائق العادي بأن السيارة "تعاني" أو أن هناك خللاً ميكانيكياً، مما يفقدهم متعة القيادة وثقتهم في أداء السيارة.

3- فتيس CVT عدو القيادة الرياضية والأحمال الثقيلة

الفتيس الـCVT يصفه خبراء بأنه صمم ليكون "موظفاً مثالياً" داخل المدن الطرق السريعة الهادئة، لكنه يفشل بامتياز في اختبارات القوة والإثارة.

حساسية العزم المفاجئ: لا يتحمل هذا الناقل التسارع المفاجئ (الشد)، لأن الضغط العنيف قد يؤدي إلى انزلاق السير المعدني الداخلي أو قطعه.

الأحمال المرتفعة: تبتعد سيارات الدفع الرباعي الحقيقية وسيارات السحب (المقطورات) تماماً عن هذا النظام، نظراً لعدم قدرته على تحمل درجات الحرارة العالية الناتجة عن الجهد الشاق والجر.

4- شروط الصيانة فتيس الـCVT الصارمة وقلة الخبراء

تتطلب صيانة ناقل الحركة الـCVT دقة متناهية لا تقبل الخطأ أو التأجيل:

الزيت المخصوص: يحتاج هذا الناقل إلى زيت تخليقي بمواصفات كيميائية معقدة وخاصة به (CVT Fluid)، ولا يمكن نهائيًا استخدام زيت الأوتوماتيك العادي، حيث يؤدي وضع الزيت الخطأ إلى تدمير الفتيس بالكامل خلال كيلومترات معدودة.

أزمة الفنيين المحترفين: تعاني الأسواق من ندرة المراكز والميكانيكيين المؤهلين للتعامل مع هذه التكنولوجيا خارج التوكيلات الرسمية، مما يجعل المستهلك رهينة لأسعار الوكلاء المرتفعة.

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