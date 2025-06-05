تجهيز السيارة قبل العيد يجنبك المشاكل عند السفر.. 10 خطوات اتبعها

القاهرة - (مصراوي):

تحتفل دول العالم الإسلامي بعد ساعات قليلة بعيد الأضحى المبارك، وفي مصر تسعى الكثير من الأسر لاستغلال أيام العطلات للسفر وزيارة أفرع العائلة في المحافظات والمدن الأخرى.

وتعد السيارة وسيلة التنقل الأفضل لدى الكثير من العائلات عند السفر، ويجب إبقائها جاهزة لحالات الطوارئ خلال أيام العطلات حتى لا يتحول العيد إلى "كابوس" بسبب الأعطال المفاجئة، وخاصة بالطرق السريعة والمفتوحة.

ويسلط التقرير التالي الضوء على خطوات بسيطة لتجهيز السيارات للعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد:

قياس مستوى زيت المحرك

يجب قياس منسوب زيت المحرك قبل السفر ولإنجاز تلك الخطوة يجب أن تكون السيارة في وضع أفقي، ثم يتم تشغيل المحرك حتى يصل لدرجة الحرارة العادية لزيادة سيولة الزيت ومن ثم يوقف التشغيل لمدة خمس دقائق ويتم بعدها قياس الزيت بالمقياس الخاص به.

ضغط هواء الإطارات

قياس ضغط هواء الإطارات وفي حالة وجود خلل ما يجب العودة للمختص حتى لا تتعرض أثناء السفر لمخاطر انفجارها أو فقدان الهواء بداخلها.

زيت الفرامل

عند قياس منسوب زيت المكابح يجب التأكد من عدم تناقصه لأن ذلك يعني تآكل تيل الفرامل الأمر الذي قد يكون خطر على حياتك ومن معك بالسيارة، لذا يجب تغيير التيل أولاً قبل الانطلاق على الطريق.

التأكد من سلامة البطارية

لتفادي التعطل أثناء الرحلة يجب التأكد أولا أن البطارية تعمل بشكل سليم، ويمكن فحصها عن طريق إزالة الكابل السالب أولا ثم الموجب بعد ذلك ومن ثم التأكد من وجود ماء كاق إذا ما كانت البطارية سائلة إما إذا كانت جافة فيكفي التأكد من قدرتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها السيارة.

مياه المبرد "الردياتير"

يجب قبل بداية السفر التأكد من وجود مياه كافية بمبرد المحرك (الريدياتير) وإذا كانت المياه غير كافية فعليك ملئه، ولكي تقوم بتلك الخطوة إحذر من فتح الغطاء والمحرك ساخن حتى لا تتعرض للحروق حيث يندفع بخار الماء الساخن من فتحة المبرد بشكل خطر.

وسائد السلامة الهوائية

يجب التأكد أولاً قبل الجلوس خلف مقود السيارة من عمل الوسائد الهوائية وذلك من خلال فحص المصابيح الخاصة بها في "التابلوه" فإذا كانت مضاءة فهذا يعمي أن هناك خلل ما يجب معالجته، لأن التحرك في ظل هذا الخلل قد يؤدي إلى انتفاه الوسائد مع حركة السيارة الطبيعية ما قد يعرض من بالسيارة لخطر داهم.

السير في الطريق

حاول أثناء القيادة على الطريق السريعة تفادي البقاء خلف الشاحنات المحملة بمواد صلبة كالحديد والرمال حتى لا تكون في مرمى نيران تلك المواد حال حدوث أي تصادم.

ارتفاع درجة حرارة المحرك

عند ملاحظة ارتفاع درجة حرارة المحرك، يجب على الفور التوقف بالحارة اليمنى المخصصة لحالات الطوارئ وإيقاف المحرك والترجل من السيارة، ومن ثم فتح غطاء المحرك بحذر بالغ وفحص المبرد ثم ترك السيارة قليلا حتى انخفاض درجة الحرارة ثم استئناف الرحلة.

محطات الوقود

إذا احتجت إلى التزود بالوقود أثناء السير في الطريق عليك اختيار محطة الوقود المناسبة حيث أن بعضها لا تراعي أثناء تنظيف الخزانات تسرب المياه فيختلط الوقود بالماء الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى حدوث خلل بالمحرك قد يصل إلى حد تعطله بالكامل.

رائحة وقود داخل المقصورة

بعد التزود بالوقود إذا اشتممت رائحة وقود غير محترق يجب التوقف والتأكد من عدم وجود تسريب بخزان الوقود، كذلك التأكد من فتحات التهوية بالمقصورة والهوايات في الحقيبة الخلفية.

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