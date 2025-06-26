عودة خدعة "الزجاجة البلاستيكية" على كاوتش السيارة من جديد.. ما القصة؟

القاهرة - (مصراوي):

بعد مرور أكثر من سبعة أعوام على انتشار هذه الخدعة، أعاد واحدًا من أشهر المواقع الأمريكية المتخصصة في تقديم النصائح اليومية العامة، نشر تقرير عن فاعلية وضع "زجاجة بلاستيكية" بين هيكل السيارة والكاوتش بعد ركنها.

وانتشرت قصة الزجاجة البلاستيكية فوق كاوتش السيارة على نطاق واسع لأول مرة في مطلع عام 2018، إذ كان يوصي بها ويتناقلها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عند السفر بالسيارة بشكل منفرد.

وفي عام 2022 عاد الحديث عن نفس القصة مرة أخرى، ذلك بالرغم من عدم معرفة ما هو الأثر الإيجابي الفعلي لهذا الإجراء، ما دفع موقع "Snopes.com" للمبادرة بالبحث عن حقيقة هذا الأمر، حيث تم تتبع مصادر هذه النصائح وخلص إلى أنها لا أساس لها من الصحة.

وتبين أن الموقع الذي نشر هذه النصيحة، يقوم بتوجيه كل من ينقر على التقرير إلى موضوع آخر مكون من 50 صفحة، وكل الغرض منه خلق أكبر قدر من المشاهدات للموقع من أجل كسب المال.

وانتهى موقع "Snopes.com" إلى أن تريند وضع الزجاجة على الكاوتش الذي اجتاح العالم، لا يتخطى كونه مجرد أكذوبة لجذب المشاهدين وتحقيق مكاسب مالية من خلال تصفح محتوى غير ذات صلة.

إلى ذلك حذر خبراء من أن بعض اللصوص يلجأون بالفعل إلى وضع زجاجة بلاستيكية فوق الإطارات، وذلك لإيهام السائق بوجود عطل ما بالسيارة، وعند النزول تاركا المحرك يعمل لتفقد ماهية العطل يدخل اللص ويسرقها.

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