ما التصرف الصحيح عند وقوع زلزال أثناء قيادة السيارة لتفادي الإصابة؟

القاهرة - (مصراوي):

وقع فجر اليوم الأربعاء، زلزال قوي في جزيرة كريت باليونان بالبحر المتوسط بلغت قوته 6.4 على مقياس ريختر، وشعر به الكثير من سكان المحافظات المصرية وعدد من سكان الدول المطلة على البحر المتوسط.

وتكمن خطورة الزلازل في قدرتها على إحداث أكبر قدر من الخسائر في لحظات ودون سابق إنذار، ورغم التطور التكنولوجي الهائل لم يستطع البشر التنبؤ بوقت حدوث الزلازل.

والشائع أن أكثر ضحايا الزلازل هم الذين يحاصرون داخل المباني المنهارة وتحت الأنقاض، ولكن ماذا إذا كان وقع زلزال أثناء قيادة السيارة؟.

في الخطوات التالية محاولة لرصد أفضل القرارات التي يمكن اتخاذها عند وقوع زلزال أثناء قيادة السيارة، وأيضًا التصرف المثالي بعد انتهاء الهزة وثبات الأرض مرة ثانية.

ابتعد عن الزحام

إذا شعرت وأنت تقود السيارة بهزة أرضية، حاول أن تبتعد قدر الإمكان عن الزحام ولكن دون التسبب في فوضى، ذلك حتى يتسنى لك الهرب إذا ما تطورت الأمور.

أوقف السيارة

بعد الهروب من الزحام أوقف السيارة فورًا ولا تغادرها إلى أن تستقر الأمور وتعود الأرض إلى حالة الثبات مرة أخرى.

الأشجار والجسور

تجنب الوقوف أسفل الأشجار الكبيرة والجسور، حتى لا تكون عرضة للسحق تحتهما إذا ما سقطت، أيضًا حاول الابتعاد عن أسلاك الكهرباء حتى لا تنال منك صعقاتها المميته.

القيادة أعلى الكباري

حاول قدر الإمكان تجنب الصعود إلى الكباري العلوية لأنها من أكثر المنشآت المعرضة لخطر الانهيار سواء أثناء حدوث الزلزال أو بعده.

لا تستخدم الموبايل

حاول قدر الإمكان تجنب استخدام "الموبايل" إلا في حالات الطوارئ القصوى مثل التواصل مع الإسعاف أو الشرطة، وذلك لإبقاء الخطوط متاحة للإبلاغ عن حالات الطوارئ الأخرى.

كن متحضرًا

في حالات الهلع التي تصاحب أي خطورة على حياة الإنسان عادة ما تلعب الثقافة والتحضر دورًا هامًا في النجاة، لذا حاول دائمًا أن تساعد نفسك ومن حولك ولا تفكر في نفسك فقط.

لذا لا توقف السيارة فجأة، فإنك تخاطر بمفاجأة سائقي السيارات الآخرين والتسبب في وقوع حوادث، يمكن أن تتسبب الفرملة المفاجئة وتوقف سيارتك إلى تصادم خلفي وتراكم مركبات متعددة.

ما بعد الزلزال

يمكنك بعد عودة الأرض لسكونها أن تنزل من سيارتك ولكن هناك محاذير يجب أن تعلمها أولاً، وهي أن أي زلزال غالبًا ما تصحبه هزات ارتدادية ولذلك ينصح بعدم الاقتراب من أماكن الدمار حتى لا تتعرض إلى الأذى.

حاول أيضًا أن تحصل على المعلومات من المصادر الرسمية، وحافظ على مخزونك من الغذاء والماء ووسائل الاتصال النقالة لحين استقرار الأوضاع مرة أخرى.

اقرأ أيضًا:

بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب "زيرو" في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب "زيرو" في مصر

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك