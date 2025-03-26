ما المدة المسموح أن تقطعها السيارة بعد انتهاء صلاحية زيت الموتور؟

كتب - محمد جمال:

يعد تغيير زيت المحرك بشكل منتظم ضرورة ملحة للحفاظ على صحة المحرك وإطالة عمره الافتراضي. كما أنه ينبغي مراعاة المدة الزمنية التي يجب بعدها تغيير زيت السيارة لحماية السيارة وإطالة عمرها الافتراضي.

قبل التعرف على المدة المسموح قطعها بالسيارة بعد انتهاء صلاحية زيت الموتور، يجب معرفة أن هناك عوامل تؤثر على العمر الافتراضي للمحرك، ومنها:

نوع الزيت

توجد أنواع مختلفة من زيوت المحرك ومنها التخليقية وشبه التخليقية والعادية والتي توفر أداءً وحمايةً للمحرك، والزيوت الاصطناعية والنصف اصطناعية غالبًا ما توفر حمايةً وأداءً للمحرك بشكل جيد لفترة أطول مقارنة بالعادية.

ظروف التشغيل

يؤثر موقع وظروف تشغيل السيارة على عمر الزيت، كما أن القيادة في ظروف القاسية مثل الحرارة الشديدة قد يتطلب تغيير الزيت بشكل دوري.

نوع الوقود

نظافة الوقود وجودته ونقائه تؤثر على عمر زيت المحرك، كما أنه حال وجود شوائب به قد يسبب تلوثًا للزيت ويقصر من عمره الافتراضي.

طريقة القيادة

طريقة القيادة يلعب دورًا في عمر زيت المحرك حيث إن القيادة في ظروف معتدلة ومستويات سرعة تساهم في تأخير تلف الزيت والحفاظ على جودته لفترة أطول.

ولكن ينصح دائمًا بضرورة تغيير زيت المحرك قبل مواعيدة المحدده سواء كانت 5 آلاف و 10 آلاف كيلومتر وحال الوصول لهذه النسب تكون هي الأقصى على الإطلاق، أو كل 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى، وذلك تبعَا لتوصيات الشركة المصنعة للزيت ونوع السيارة، لأن الاهتمام بتغيير الزيت بشكل دوري يساعد في تمديد عمر المحرك، وتقليل مخاطر الأعطال والتلفيات، وتوفير تكاليف الإصلاحات الباهظة على المدى الطويل

كما أنه ينصح بمراجعة دليل المستخدم الخاص بالسيارة لتحديد الفترة المناسبة لتغيير الزيت بناءً على الظروف المحلية ونوعية الزيت المستخدم.

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