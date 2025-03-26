أرخص سيارة جديدة تقدمها فيات الإيطالية في مصر.. تبدأ من 780 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة داينامكس أوتو وكيل علامة فيات في مصر، سيارتها تيبو السيدان العائلية الجديدة، كأرخص سيارة جديدة لها بالسوق المصري خلال شهر مارس الجاري.

تتاح تيبو الجديدة بمصر بنوعين من نواقل الحركة مانيوال وأتوماتيك، وتبدأ أسعارها من 780 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات فيات تيبو بفئتيها مانيوال وأتوماتيك بمصر:

المحرك والأداء

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، 152 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران. تتسارع سيارة فيات بمحركها من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 192 كم/س، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كم.

والثاني محرك 1400 لتر بقوة 95 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، وخزان وقود سعة 45 لترًا وتصل لسرعة قصوى 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

المساحات والأبعاد

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

السلامة والأمان

تقدم تيبو بـ 6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

الكماليات والتجهيزات

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

الأسعار والفئات

تقدم الفئة الأولى Entry Grade القياسية من تيبو 2024 السيدان الجديدة "أتوماتيك" بسعر رسمي مليون و100 ألف جنيه، والفئة الثانية Highline "أتوماتيك"سعرها مليون و375 ألف جنيه.

بينما تباع تيبو التي تعمل بناقل حركة مانيوال بسعر رسمي 780 ألف جنيه.

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