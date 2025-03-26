تصل لـ50 ألف جنيه.. كاش باك على جميع سيارات GAC الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، 4 سيارات جديدة موديلات 2025 وتبدأ أسعارها من مليون و135 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري بالسوق المحلي.

وتتاح سيارات جي إي سي في مصر خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان الكريم بكاش باك يتراوح بين 30 إلى 50 ألف جنيه.

وتتنوع سيارات جي إي سي في مصر بين سيدان عائلية وSUV وكروس أوفر، وتبدأ أسعارها خلال الشهر الجاري من مليون و135 ألف جنيه

نستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات جي إي سي في مصر:

جي إيه سي إمباو

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بكاش باك 30 ألف جنيه على جميع فئاتها، وباتت أسعارها تبدأ من مليون و135 ألف جنيه بدلاً من مليون و165 ألف جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين.

أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها مليون و285 ألف جنيه بدلاً مليون و315 ألف جنيه بكاش، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر مليون و395 ألف جنيه بدلاً من مليون و425 ألف جنيه بكاش باك 30 ألف جنيه.

جي إيه سي إيمكو

قدمت جي إيه سي إمكو في مصر بكاش باك 40 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و305 ألف جنيه بدلاً من مليون و345 ألف جنيه للفئة الأولى GS.

أما الفئة الثانية GE بسعر مليون و415 ألف جنيه بدلاً من مليون و455 ألف جنيه بكاش باك 40 ألف جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها مليون و430 ألف جنيه بدلاً من مليون و470 ألف جنيه.

جي إيه سي GS4

قدمت جي إيه سي GS4 بكاش باك 40 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و195 ألف جنيه بدلاً من مليون و235 ألف جنيه للفئة الأولي GS.

أما الفئة الثانية GB مليون و275 ألف جنيه بدلاً من مليون و315 ألف جنيه، والفئة الثالثة GE مليون و345 ألف جنيه بدلاً من و385 ألف جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM

قدمت جي إيه سي GS3 MZOOM بكاش باك 50 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و145 ألف جنيه بدلاً من مليون و195 ألف جنيه للفئة الأولى GS، والفئة الثانية GB مليون و205 ألف جنيه بدلاً من مليون و255 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة GL مليون و305 ألف جنيه بدلاً من مليون و355 ألف جنيه بكاش باك 50 ألف جنيه، والفئة الرابعة R-Style مليون و415 ألف جنيه بدلاً من مليون و465 ألف جنيه.

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