احذر.. هذه الأشياء داخل مقصورة السيارة قد تتحول إلى سلاح قاتل

ميونخ - (د ب أ):

حذر نادي السيارات ADAC الألماني من أن تخزين الأمتعة في السيارة بطريقة غير مؤمنة بشكل صحيح قد يحولها إلى قذائف مميتة لركاب السيارة عند إجراء عملية كبح شديدة على الطرق السريعة أو عند حدوث تصادم.

وأوضح الخبراء الألمان أن الأمتعة غير المثبتة قد ترتطم بظهر أو رقبة الركاب في المقصورة الداخلية مُشكلةً قوة إضافية تقدر بنحو 30 إلى 50 ضعف وزنها، كما قد تتسبب في تحطيم المقصورة الداخلية بالكامل في حالات التصادم الأمامي أو حتى مناورات الكبح الشديدة.

ثلاث نصائح

وفيما يلي يقدم نادي السيارات الألماني ثلاث نصائح لتخزين الأمتعة بالسيارة بشكل سليم:

- الأغراض الثقيلة أسفل صندوق الأمتعة:

أوصى الخبراء بوضع الأغراض الثقيلة على أرضية صندوق الأمتعة خلف مساند المقاعد الخلفية، وتوضع فوقها الأغراض الأخف وزنا، ثم يتم تغطية كل الأغراض بغطاء وتأمينها بأحزمة الربط. ويفضل ربط الأحزمة بشكل متصالب وأن يتم تثبيتها في الحلقات على أرضية صندوق الأمتعة. ويفضل عدم طي المقاعد الخلفية.

- مسند المقعد الخلفي كوسيلة حماية:

يعمل مسند المقعد الخلفي كجدار فاصل، ولا يجوز طيه أبدا إلا عند الضرورة القصوى ومراعاة ذلك أثناء القيادة. وإذا زاد ارتفاع الحمولة عنه يتعين الاستعانة بحزام أو شبكة إضافية. وإذا لم يجلس أحد على المقاعد الخلفية، فيمكن الاستعانة بالأحزمة المتشابكة لدعم مسند الظهر الخلفي.

- مساحة تخزين إضافية:

إذا لزم الأمر، يمكن وضع الأغراض الثقيلة في حيز الأقدام. وإذا لم تتوفر بالسيارة مساحات أخرى للتخزين، فيمكن وضع الأشياء الخفيفة في صندوق السقف.

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