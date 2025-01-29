قبل الشراء.. تعرف على مزايا وعيوب ناقل الحركة CVT بالسيارة

كتب - محمد جمال:

ناقل الحركة CVT هو نوع متطور من نواقل الحركة الأوتوماتيكية المستخدمة بالعشرات من السيارات، ويتميز بعدم وجود تروس ثابتة مثل نواقل الحركة التقليدية، ويستخدم بدلاً من ذلك نظامًا من البكرات والأحزمة لنقل القوة من المحرك إلى العجلات بشكل سلس ومستمر.

ويعد مصطلح "CVT" اختصارا لـ "Continuously Variable Transmission" وتعني ناقل الحركة المتغير باستمرار ، حيث يختلف ناقل الحركة الذي يعمل بنظام الـ "CVT" اختلاف كلي عن نواقل الحركة الأخرى.

ويمكن من خلال الموضوع التالي التعرف على مميزات وعيوب الفتيس الـ CVT:

أولًا.. المميزات:

توفير استهلاك الوقود

يتميز ناقل الحركة الـ CVT بتوفير استهلاك الوقود بسبب عدم الحاجة إلى تبديل السرعات أثناء القيادة وتغيير نسب صندوق الحركة بشكل مستمر.

قيادة سلسة

تعود قيادة ناقل الحركة الـ CVT السلسة نتيجة أنه لا توجد فترات توقف أو انقطاع حتى ينقل صندوق السرعة الحالية إلى السرعة التالية، بسبب تغيير النسب للصندوق بشكل مستمر مما يعطي قيادة انسيابية خاصة أثناء الازدحام المروري.

تسارع أفضل

تستهلك السيارات المزودة بناقل سرعة كلاسيكي القليل من الوقت للتبديل بين السرعات، في المقابل يسهل على صندوق السرعة المتغير بتغيير النسب، والحفاظ على نسبة عزم الدوران المثالية والحفاظ عليها لتحقيق تسارع أفضل.

ثانيًا.. العيوب:

الصوت المرتفع

من أبرز عيوب ناقل الحركة الـ CVT صوته المرتفع نتيجة أن قد لا يقوم النظام بتغيير النسب الخاصة بصندوق السرعة، والحفاظ على نسبة معينة لفترة من الوقت، مما يتسبب في ارتفاع صوت السيارة.

تأخر التسارع

يعمل ناقل صندوق السرعة المتغير بطريقة انسيابية وسلسة ويحتاج العديد من التقنيات للتعامل مع الكثير من عزم الدوران، ولا يعد الخيار الأفضل من ناحية الأداء.

الشعور بالنقلات

يفضل الكثير من السائقين الشعور بتغيير النقلات الخاصة بصندوق السرعة، ونظرًا لعدم وجود نقلات في صندوق السرعة المتغير من الممكن أن يزعج ذلك الكثيرين من الأشخاص، ما شركات السيارات تضع أنظمة وهمية للتحكم في نقلات صندوق السرعة، وتوفير إحساس تغيير التروس الخاصة بناقل الحركة.

الصيانة المكلفة

يعد ناقل الحركة الـ CVT من التقنيات الحديثة بالسيارات، مما يتسبب في قلة مراكز الصيانة المتخصصة التي تجيد التعامل مع أعطاله، بالإضافة إلى اعتماده على البكرات ونظام تغيير مستمر مرتفع التكلفة عند حدوث عطل والحاجة إلى استبدال بعض القطع.

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