تبدأ من 300 جنيه.. أسعار مياه الردياتير الأبرز في سوق قطع الغيار

كتب - محمود أمين:

تعتبر مياه الردياتير أحد المكونات الأساسية في الحفاظ على أداء نظام التبريد في السيارة. وتختلف أنواع مياه الردياتير في السوق من حيث التركيز واللون والمزايا الخاصة بكل نوع.

في هذا التقرير، نعرض أسعار أشهر أنواع مياه الردياتير المتوفرة في سوق قطع الغيار المصري:

ليكي مولي

تعتبر مياه الردياتير من ليكي مولي واحدة من الخيارات الموثوقة في السوق، بشرط شرائها من موزع معتمد ويبلغ متوسط أسعارها كالتالي:

-5 لتر (أخضر) 900 جنيه

-5 لتر (أحمر) 900 جنيه

موبيل

موبيل توفر مياه ردياتير بألوان متعددة، لتوفر متطلبات العملاء بإتباع نصائح الشركات المصنعة للعلامات التجارية و تأتي أسعارها كالتالي:

-4 لتر (أحمر) 600 جنيه

-4 لتر (أخضر) 600 جنيه

موتول

تُعتبر موتول من العلامات التجارية التي تقدم تركيبات ينصح بها بعض العاملين في صيانة منظومة التبريد ويبلغ متوسط أسعارها كالتالي:

-5 لتر (أحمر) 900 جنيه

- 5 لتر (برتقالي) 900 جنيه

شل

تُقدم شل مجموعة متنوعة من مياه الردياتير التي تناسب احتياجات السيارات المختلفة، مع تنوع في التركيزات والألوان.

-4 لتر (أحمر، تركيز 33%) 550 جنيه

-4 لتر (أخضر، تركيز 33%) 550 جنيه

-4 لتر (أحمر، تركيز 50%) 800 جنيه

توتال

توتال تقدم خيارات اقتصادية للمستهلكين، وهي خيار جيد للعديد من السيارات التي تحتاج إلى حماية معقولة في درجات حرارة متوسطة.

-5 لتر (أزرق) 300 جنيه

-5 لتر (أخضر) 400 جنيه

-4 لتر (أحمر): 400 جنيه

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