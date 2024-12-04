3 سيارات في سوق المستعمل بأقل من 50 ألف جنيه.. تعرف عليها

بـ520 ألف جنيه وتتشحن بالبيت| نظرة على أصغر سيارات رينو (صور وفيديو)

سيارات خرجت من السوق المصري في 2024

كتب - محمود أمين:

يتوفر في سوق السيارت المستعملة بمصر العشرات من السيارات القديمة التي تباع بأسعار في متناول المستهلكين الراغبين في امتلاك سيارة اقتصادية دون النظر للكماليات والتجهيزات العصرية.

ويتاح اليوم في أسواق بيع وشراء السيارات عبر الإنترنت العديد من السيارات موديلات السبعينات والثمانينات التي تباع بأسعار لا تتجاوز 50.000 جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أبرز 3 سيارات صغيرة أسعارها لا تتجاوز 50 ألف جنيه:

فيات ريتمو

صنعت السيارة فيات ريتمو في الفترة بين 1978 و1982 بثلاثة أنواع من المحركات؛ 1100 سي سي و1300 سي سي و1500 سي سي وجميعهم يعمل بمحرك 4 سلندر مع اختلاف العزم حيث جاء الأول بقوة 61 حصان، والثاني بقوة قوة 66 حصان والثالث بقوة بقوة 76 .

فولكس فاجن بيتلز

تتوفر بيتلز بمحرك بنزين مكون من 4 أسطوانات مسطحة 4 أزمنة و يبرد بالهواء، مع ناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات.

فيات 127

تقدم السيارة فيات 127 بمحرك سعة 905 سنتيمتر مكعب وقدرته 47 حصان، ويدور بسرعة 6200 دورة في الدقيقة.

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