خبير يتوقع أسعار نيسان ماجنيت في مصر بعد تقديمها رسميًا

مع بداية عام 2026، شهد سوق السيارات المصري منافسة قوية بفئة السيارات الاقتصادية التي لا تتجاوز أسعارها مليون جنيه.

ومع زيادات الأسعار تنوعت الفئات بأسعارها داخل السوق المصري من حيث الإمكانيات والأسعار المختلفة، والتي تتيح للمشتري اختيارات متعددة تساعده على إتخاذ قرار الشراء الصحيح.

وتتواجد بهذه الفئة سيارات عدة أبرزها شيري أريزو 5 ونيسان صني، ورينو تاليانت، وتبدأ أسعار هذه الطرازات من 755 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

بروتون ساجا

تتصدر بروتون ساجا قائمة أرخص سيارات السيدان الجديدة في مصر، حيث تتوفر بسعر رسمي يبلغ 650 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 120 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

شيري أريزو 5

تواصل شيري أريزو 5 المجمعة محليًا المنافسة بقوة ضمن فئة السيدان الاقتصادية، حيث تبدأ أسعار موديل 2027 من 730 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 815 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصانًا، ويتوفر مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي CVT بحسب الفئة.

هيونداي أكسنت RB

تأتي هيونداي أكسنت RB ضمن أبرز الخيارات الاقتصادية المتاحة في السوق المصري، وتبدأ أسعارها الرسمية من 730 ألف جنيه للفئة GL، بينما تصل إلى 839 ألف جنيه للفئة Highline الأعلى تجهيزًا.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد 125 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 156 نيوتن متر.

رينو تاليانت

تعد رينو تاليانت من أحدث السيارات الاقتصادية المتوفرة بالسوق المصري، وتبدأ أسعار موديل 2026 من 755 ألف جنيه للفئة Evolution، بينما تصل الفئة Techno الأعلى تجهيزًا إلى 815 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك تيربو سعة 1.0 لتر يولد 100 حصان، مع عزم دوران 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT يوفر استهلاكًا اقتصاديًا للوقود.

نيسان صني

تحافظ نيسان صني على مكانتها كواحدة من أكثر السيارات السيدان انتشارًا في السوق المصري، وتبدأ أسعار موديل 2027 من 765 ألف جنيه للفئة AT Base، بينما تصل إلى 830 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 108 أحصنة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

جيلي إمجراند

وتعد جيلي إمجراند الجديدة أرخص سيارات العلامة الصينية في السوق المصري، إذ تبدأ أسعارها من 839.000 جنيه للفئة Comfort القياسية، والفئة Luxury الأعلى تجهيزا سعرها 939.000 جنيه.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

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