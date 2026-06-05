شهدت السيارات الصينية خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة داخل السوق المصري، بعدما نجحت في التحول من خيار محدود الانتشار إلى واحدة من أكثر الفئات حضورًا على الطرق المصرية، مستفيدة من تنوع الطرازات المطروحة وتوسع شبكة الوكلاء ومراكز الخدمة.

ومع الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار السيارات خلال الفترات الماضية، اتجهت شريحة واسعة من العملاء إلى العلامات الصينية التي تقدم مستويات مرتفعة من التجهيزات والتكنولوجيا وأنظمة الأمان مقابل أسعار تنافسية، وهو ما ساهم في زيادة مبيعاتها وانتشارها بصورة لافتة.

وباتت العديد من السيارات الصينية من المشاهد المعتادة داخل الشوارع المصرية، سواء في فئة السيدان أو السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، فيما واصلت العلامات الكبرى تعزيز حصتها السوقية لتصبح بين الأكثر مبيعًا وترخيصًا داخل السوق المحلي.

وكشفت أحدث بيانات «المجمعة المصرية للتأمين الإجباري» على المركبات عن تصدر عدد من العلامات الصينية لقائمة السيارات الأكثر ترخيصًا خلال أبريل 2026، في مؤشر يعكس حجم انتشارها والإقبال المتزايد عليها من جانب المستهلكين.

MG

تصدرت MG قائمة العلامات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أبريل 2026 بعدما سجلت 1607 سيارات جديدة، لتواصل احتفاظها بمكانتها كواحدة من أكثر العلامات الصينية انتشارًا داخل السوق المحلي.

شيري

جاءت شيري في المركز الثاني بإجمالي 1480 سيارة، مستفيدة من الشعبية الكبيرة التي تحققها طرازاتها المختلفة، خاصة السيارات المجمعة محليًا التي نجحت في الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء.

جيتور

احتلت جيتور المركز الثالث بعدما نجحت في ترخيص 1131 سيارة خلال الشهر، لتواصل تعزيز حضورها داخل السوق المصري وتحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة.

بايك

حلت بايك في المرتبة الرابعة بإجمالي 793 سيارة، مدعومة بالإقبال المتزايد على سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات وتوسع انتشارها داخل السوق.

سوإيست

جاءت سوإيست في المركز الخامس بعدما سجلت 750 سيارة جديدة خلال أبريل الماضي، لتؤكد مكانتها بين العلامات الصينية الأسرع نموًا في مصر.

ولم يقتصر تفوق هذه العلامات على شهر أبريل فقط، إذ أظهرت بيانات الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استمرار تصدر MG بإجمالي 5992 سيارة، تلتها شيري بـ5979 سيارة، ثم جيتور بـ4759 سيارة، فيما سجلت سوإيست 3282 سيارة وبايك 2472 سيارة.

وتعكس هذه النتائج التحول الكبير الذي تشهده سوق السيارات المصرية، حيث أصبحت العلامات الصينية لاعبًا رئيسيًا في مختلف الفئات السعرية، كما باتت بعض طرازاتها من بين السيارات الأكثر انتشارًا على الطرق المصرية بفضل توافرها وتنوع تجهيزاتها وقدرتها على تلبية احتياجات شرائح واسعة من المستهلكين.

اقرأ أيضًا..

DFSK ترفع أسعار سياراتها في مصر حتى 40 ألف جنيه وتطرح موديلات 2027

تصل إلى 13.8 مليون جنيه.. أحدث أسعار سيارات BMW وMINI في السوق المصري

كابوس المشترين: 4 أسباب وراء الهروب من "فتيس" الـ CVT