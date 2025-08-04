ضد التيار.. زيادة أسعار شانجان UNI-V الجديدة في مصر

كتب - محمود أمين:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، عن زيادة أسعار السيارة UNI-V السيدان الجديدة خلال أغسطس الجاري.

ويأتي الإعلان عن زيادة أسعار سيارة شانجان، وسط مجمعة من تراجعات الأسعار التي يشهدها سوق السيارات المصري منذ عدة أشهر والتي عصفت بأسعار العشرات من السيارات الجديدة سواء المستوردة أو المجمعة محليًا.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، ارتفعت شانجان UNI-V الجديدة بقيمة 25 ألف جنيه للفئة الوحيدة المقدمة محليًا، وبذلك يصبح السعر الرسمي الجديد مليون و 325 ألف جنيه.

تقدم السيارة شانجان يوني v بطول 4.680 مم، وعرض 1.838 مم، وارتفاع إجمالي 1.430 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,750 مم.

تعتمد النسخة المقدمة محليًا من UNI-V على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن·متر، ويرتبط بناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 سرعات.

تستطيع سيارة شانجان استنادًا إلى قوة محركها أن تنطلق من الثبات إلى 100 كم/س في 7.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 205 كم في الساعة.

تأتي UNI-V بباقة من أنظمة الأمان أبرزها 6 وسائد هوائية وأنظمة ABS وEBD وTSC و HHC وESC، بالإضافة إلى نظام تثبيت كهربائي Auto‑Hold، ونظام BSM لمراقبة النقاط العمياء.

تمتلك السيارة مقصورة معززة بالعديد من وسائل المساعدة والراحة، في مقدمتها شاشة تحكم لمسية 10.25 بوصة وشاشة عدادات بقياس 10.3 بوصة، وتكييف أوتوماتيك ومقاعد قابلة للتحكم كهربائية مع تهوئة.

زودت السيارة أيضًا بمفتاح ذكي وفتحة سقف بانورامية، ونظام معلومات Apple CarPlay، Android Auto، Wi‑Fi، بلوتوث، ومثبت سرعة تكيفي.

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