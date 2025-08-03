ما أبرز السيارات التي تقبلها أوبر في خدمة إكس لارج الجديدة؟

كتب - محمد جمال:

قبل أيام، أعلنت شركة أوبر عن إطلاق خدمة UberXL في مصر، لتقدم خيار تنقل جديد بمساحة أوسع، بما يلبي احتياجات العائلات والمجموعات والمسافرين الباحثين عن تجربة تنقل أكثر راحة.

وقالت الشركة في بيان، إن هذه الخطوة ستعمل على توسيع المنصة لتشمل سائقي السيارات الـSUV، والفانات، والكروس أوفر، لتتيح للمستخدمين تنقلات جماعية أكثر راحة، وتفتح في الوقت نفسه آفاقًا جديدة لتحقيق دخل مرن للشركاء السائقين الذين يمتلكون سيارات أكبر في القاهرة.

ويشترط للسيارات المسجلة ضمن فئة UberXL أن تلبي معايير محددة من حيث الحجم والجودة، لضمان توفير مساحة كافية لأربعة ركاب مع متعلقاتهم الشخصية من حقائب وغيرها.

ومع توسيع منصة أوبر ودخول السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات للخدمة ضمن أسطولها، يسلط التقرير التالي الضوء على عدد من السيارات المتوفرة بهذه الفئة في مصر حاليًا.

ساويست Soueast S05

تقدم ساويست Soueast S05 بفئة واحدة تحمل اسم Highline، ويبلغ سعرها الرسمي 949,000 جنيه مصري.

وتعتمد S05 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، يولد قوة 156 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر، ما يمنح السيارة أداءً مناسبًا لفئتها. ويرتبط المحرك بناقل حركة مزدوج القابض DCT WET مزود بتبريد زيت، ويتكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

شانجان Uni-T

بينما جاءت أسعار شانجان Uni-T في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.350.000 جنيه سعر للفئة الأولى ELITE، والفئة الثانية PREMIUM سعرها 1.450.000 جنيه، والفئة الثالثة FLAGSHIP سعرها 1.550.000 جنيه.

تعمل سيارة UNI-T بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 177 حصانًا يوفر أداءً ديناميكيًا استثنائيًا، مع ناقل حركة Speed WET DCT-7، ونظام توجيه EPS (Speed Sensing)

هافال Jolion Pro

تتوفر هافال Jolion Pro بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون 390 ألف جنيه.

تنتمي سيارة هافال Jolion Pro إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 148حصان، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز "DCT".

رينو داستر

تتوفر رينو داستر في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة في السوق المصري خلال شهر مايو الجاري والتي جاءت كالتالي؛

الأولى: 1,224,900 جنيه.

الثانية: 1,324,900 جنيه.

الثالثة: 1,399,900 جنيه.

جاءت رينو داستر الجديدة بمحرك تربو سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات.

شيري تيجو 7 برو

تقدم أسعار شيري تيجو 7 برو الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بسعر رسمي يبدأ من مليون 130 ألف جنيه للفئة الأولى و مليون 230 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شيري تيجو 7 برو على محرك سعة 1500 سي سي موزعة على 4 سلندرات مع تربو لتوليد قوة 154 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة بالارتباط مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

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