MINI Cooper Convertible موديل 2026 الجديد كليًّا تنطلق في مصر رسميًا

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات MINI في مصر، عن إطلاق الطراز MINI Cooper Convertible الجديد كليًّا، لتكتمل طرازات عائلة العلامة البريطانية بهذا الطراز في السوق المصرية.

حافظ الوافد الجديد على هويّة MINI المميّزة وإرثها الكلاسيكي القديم؛ حيث استفاد مِن واجهة أمامية محدّثة، لاسيما على صعيد الصادمين الأمامي والخلفي الجديدين، إلى جانب الاستعانة بشبك تهوية محسّن ثماني الأضلاع بلون أسود لامع، ومصابيح دائرية عصرية فئة LED، بخلاف عجلات جديدة تحمل بصمات John Cooper Works قياس 17 بوصة.

تتوافر Cooper Convertible الأحدث في مصر بفئة واحدة فقط وهي JCW ذات الطابع الرياضي المميز، علمًا بأنها تأتي بلمسات رياضية حصرية تتضمّن شرائط رياضية على غطاء المحرك باللون الأسود، وضواغط كبح سوداء اللون عليها شعار JCW، وأغطية مرايا جانبية بزوائد سوداء اللون، فضلًا عن عاكس الهواء الخلفي الجديد.

أما عن أبرز تجهيزات MINI Cooper Convertible الجديدة كليًّا فهي دون شك سقفها القماشي المتطوّر القابل للطيّ MINI Yours Softtop؛ حيث يُمكن طيّه إما جزئيًا (ليكون أقرب إلى فتحة السقف( وإما كليًّا في غضون 18 ثانية فقط، حتى أثناء القيادة على سرعات تصل إلى 30 كلم/ساعة. وعند طي السقف بالكامل، يمكن طيه بشكل أنيق خلف المقاعد الخلفية، مما يضمن تجربة قيادة ممتعة في الهواء الطلق من دون التضحية بالأناقة أو المساحات العملية.

تأتي المقصورة الداخلية لـ MINI Cooper Convertible الجديدة كليًّا مزودة بشاشة وسطية مستديرة جديدة فئة OLED قياس 9.4 بوصات، مع توافر خاصية عدّاد الدقائق "Always Open Timer" لتتبّع كل دقيقة من تجربة القيادة في الهواء الطلق، إلى جانب أوضاع القيادة الستة المختلفة MINI Experience Modes التي تُلبي الأذواق المختلفة للسائقين والركّاب، وشاشة Head-Up Display لعرض السرعة وبيانات القيادة على الزجاج الأمامي.

ومن بين التجهيزات المميّزة الأخرى، يُمكن ذكر العناصر التصميمية الداخلية الفريدة من نوعها لفئات "John Cooper Works"، ومكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين، والمقاعد الرياضية المكسوة بمزيج مبتكر من القماش وجلود Vescin بلون أسود مميّز، ومِقْوّد JCW المدعم بخاصية التدفئة، والمقاعد الرياضية الخاصة بفئات "John Cooper Works" التي يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًّا، ومقعد السائق فئة Active المزود بخاصية تدليك الظهر، وشاحن المحمول اللاسلكي، والنظام الصوتي المحيطي القوي فئة Harman Kardon بقوة 365 واط مع 12 سمَّاعة، ونظام التعليق المتكيّف ِAdaptive suspension.

وتقدم MINI Cooper Convertible بعدد كبير من تجهيزات الأمان منها وسائد الهواء الأمامية والجانبية ، وباقة أنظمة Active Guard المتقدِّمة، إلى جانب أنظمة التحكُّم الديناميكي بالمكابح (DBC)، والتحكُّم الإلكتروني بالثبات (DSC)، والتحكم في الجر (DTC)، جنبًا إلى جنب مع نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، والإطارات التي تسير بعد انثقابها (Run flat Tires)، ونظام استعادة طاقة الكبح المهدرة، وذلك للمساعدة على التأكد مِن انتباه السائق أثناء القيادة، ومثبّت السرعة مع خاصية الكبح، وغيرها.

تتوافر MINI Cooper Convertible موديل 2026 في مصر بمحرك بنزين لترين تربو بقوة 163حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر. يتّصل هذا المحرك القوي رباعي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية من سبع نسب (ستبترونيك) مع بدّالات يدوية للسرعات على المِقْوَد، وهو قادر على دفع السيارة الرياضية المكشوفة إلى سرعة 100 كلم/ساعة مِن السكون في غضون 8.2 ثوان، قبل الوصول إلى سرعة قصوى مقدارها 220 كلم/ساعة.

تتوافر MINI Cooper Convertible موديل 2026 في مصر بسعر 3 مليون جنيه.

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